Znani španski igralec dopustuje v Dubrovniku in posluša Dragojevića #video

V Dubrovnik je prispel pretekli torek, ko je na svojem profilu na Instagramu delil posnetek iz hotela, kako na balkonu opazuje sončni zahod, v ozadju pa lahko slišimo, da posluša pesem Vodi me tamo kraj plavog mora Oliverja Dragojevića.

Na svojem profilu na Instagramu, kjer ima več kot sedem milijonov sledilcev, je Casas v nedeljo objavil tudi fotografijo v bazenu in zapisal: "Dubrovnik. #Potovanje z mamo." Za nastanitev si je izbral enega od luksuznih hotelov Adriatic s petimi zvezdicami, kjer ena prenočitev stane od 300 do 800 evrov.

Pred dnevi pa je na svojem profilu delil še več posnetkov z dopusta, na enem izmed njih ga lahko vidimo v morju, ko kriči: "Sem morska deklica."

Njegov filmski prvenec je režiral Antonio Banderas

Mario Casas je v Španiji zaslovel s televizijsko serijo Pacovi možje (Les hombres de Paco), kasneje pa v filmu Tri metre nad nebesi (Tres metros sobre el cielo). Pri štirih letih se je z družino preselil v Barcelono in se po vpisu na šolo dramskih umetnosti Cristina Rota ščasoma odločil, da postane igralec. Domačo pozornost je pritegnil s filmskim prvencem Poletni dež (El camino de los ingleses), ki ga je režiral Antonio Banderas, s katerim sta dobra prijatelja še danes. Lani junija sta skupaj izdala parfum, ki sta ga poimenovala The Icon.

Nazadnje so ga opazili s špansko manekenko

Casas je prejel tudi več nagrad za najboljšega filmskega in televizijskega igralca. Med letoma 2008 in 2009 je bil v razmerju s špansko igralko Amaio Salamanco, ki je bila pred tem v zvezi z znanim nogometašem Sergiem Ramosom, med letoma 2011 in 2014 je bil z igralko Mario Valverde, s katero sta skupaj igrala v filmu Tri metre nad nebesi, med letoma 2014 in 2016 z igralko Berto Vázquez, med letoma 2018 in 2019 z igralko Blanco Suárez, v letu 2020 pa z belgijsko igralko Déborah François, s katero sta se prav tako razšla.

Nazadnje so Casasa v javnosti opazili s špansko manekenko Desiré Cordero, ki je leta 2014 prejela naziv mis Španije. Bila je manekenka Victoria's Secret, v letu 2016 pa so jo povezovali celo z nogometašem Christianom Ronaldom.

Mario Casas je v Španiji zaslovel s televizijsko serijo Pacovi možje (Les hombres de Paco). Foto: Guliverimage

