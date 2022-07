Beckhamova obletnico poroke praznovala v Parizu #foto

David in Victoria Beckham sta v ponedeljek praznovala 23. obletnico poroke, ki jo v svetu slavnih doseže redkokdo, in v ta namen odpotovala v Pariz. Na svojih profilih na Instagramu sta delila tudi več skupnih starejših fotografij.

David Beckham je na svojem profilu na Instagramu delil posnetek, ko sta se z Victorio pogovarjala z igralcem Sacho Baronom Cohenom. Na vprašanje, kje sta se spoznala, je Victoria odgovorila, da na nogometni tekmi. Beckhama je vprašal še, ali so mu bile takrat všeč Spice Girls. Dejal je, da ne, všeč pa mu je bila Posh (Victorijin vzdevek).

Pod videom je zapisal: "Všeč mi je bila Posh. Pred 23 leti je Posh postala gospa Beckham, ampak vedno bo ostala Posh. Veselo obletnico. 23 let in 4 čudoviti otroci. Rad te imam, vsi te imamo."

"David, ti si moje vse"

Victoria pa je objavila fotografijo, kjer se skupaj smejita, in zapisala: "Pravijo, da ni zabaven, pravijo, da se nikoli ne smejim, rekli so, da ne bo trajalo. Danes praznujeva 23. obletnico poroke. David, ti si moje vse, neskončno te imam rada."

Oba pa sta delila tudi nekaj skupnih starejših fotografij in aktualne fotografije iz Pariza, kamor odpotujeta "vedno, ko kaj praznujeva".

Skupaj imata štiri otroke

Beckhamova sta se spoznala leta 1997 na dobrodelni nogometni tekmi Manchester Uniteda. "Bila je ljubezen na prvi pogled," je Victoria dejala v enem izmed intervjujev. Leto pozneje sta se zaročila in isto leto naznanila tudi, da pričakujeta prvega otroka. Četrtega marca 1999 sta se razveselila prvega sina Brooklyna. Poročila sta se le nekaj mesecev pozneje, četrtega julija na gradu Luttrellstown v Dublinu. Victoria je nosila obleko brez naramnic Vere Wang, 20-metrsko tančico in zlato tiaro, David in Brooklyn pa sta bila povsem v belem.

Leta 2002 se jima je rodil sin Romeo James. Leto pozneje se je družina preselila v Španijo, saj je David začel igrati za Real Madrid. Istega leta so se pojavile tudi domneve, da sta se Beckhamova razšla, saj so Davida opazili z neznano žensko, a se je nato izkazalo, da je to bila njegova tajnica. Leta 2005 sta se razveselila sina Cruza in se leta 2007 preselila v Kalifornijo, saj je David dobil priložnost igrati v ekipi LA Galaxy. Leta 2011 se jima je rodila še hči Harper Seven.

Leta 2013 je David naznanil, da se bo upokojil, zato se je družina preselila nazaj v London, kjer je tudi sedež Victorijine znamke oblačil.

