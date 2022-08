Kaj počne Beckhamov sin, da si lahko privošči ta avto? "Kuhar sem." #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priljubljeni TikToker Daniel Mac, ki je zaslovel s posnetki, v katerih voznike prestižnih avtomobilov sprašuje, kako si jih lahko privoščijo, je pred kratkim na Beverly Hillsu ujel Brooklyna Beckhama. Sin Davida in Victorie Beckham je sedel v svojem rdečem mclarnu P1, enem od le 375 izdelanih primerkov, katerega vrednost ocenjujejo na okoli 1,2 milijona dolarjev.

Poglejte:

"Hej, s čim se ukvarjaš? Tvoj avto je sijajen," mu je zaklical TikToker, ki ga je Beckham prepoznal, nato pa mu odgovoril: "Kuhar sem."

"Kuhar, resno? A si najboljši kuhar na svetu?" ga je vprašal Mac, Beckham pa je odvrnil: "Trudim se to postati." 23-letnik se je namreč pred časom odločil, da bo postal kuharski vplivnež na družbenih omrežjih, kjer objavlja posnetke svojega ustvarjanja v kuhinji. Pred kuhanjem se je sicer ukvarjal tudi z manekenstvom in fotografijo.

Eden od Beckhamovih videoreceptov:

TikToker ga je vprašal še, ali ima kakšen nasvet za tiste, ki si želijo, da bi jim uspelo s kuhanjem, na kar je Beckham dejal: "Sledite svoji strasti, tistemu, kar vas osrečuje, in vztrajajte."

Video je na TikToku do zdaj zbral že več kot 3,7 milijona ogledov ter nepregleden plaz norčevanja. "S čim se ukvarjaš? Moji starši so bogati, zato kar nekako gre," ga je zbodel eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Izjemno me motivira, ko mi otroci multimilijonarjev rečejo, naj sledim svojim sanjam."

Foto: Profimedia

Med množico tovrstnih komentarjev pa se najdejo tudi takšni, ki so mladega Beckhama vzeli v bran, češ da se zdi zelo prijazen in da ni sam kriv, da se je rodil bogatim staršem.

Sicer pa se Brooklyn Beckham trenutno ukvarja z drugačnimi težavami, kot so komentarji na TikToku. V zadnjih tednih so se namreč razširile govorice, da sta njegova mama in njegova žena Nicola Peltz na bojni nogi. Spor med njima naj bi bil tako hud, da se sploh ne pogovarjata.