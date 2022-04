Beckhamov sin se bo v soboto poročil v bogato družino

Najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, 23-letni Brooklyn Beckham, se bo ta konec tedna poročil s 27-letno igralko Nicolo Peltz.

Čeprav bi kdo pomislil, da bosta predporočno pogodbo podpisala zaradi zaščite premoženja družine Beckham, ni tako. Premoženje Beckhamovih je ocenjeno na 450 milijonov evrov, medtem ko je premoženje družine Peltz vredno 1,5 milijarde evrov. Oče igralke Nelson Peltz je namreč ameriški milijarder, poslovnež in investitor.

Predporočna pogodba je prvi del slavja, ki bo to soboto na Floridi, na velikem posestvu družine Peltz. Kot pišejo britanski mediji, bo poroka stala 3,6 milijona evrov.

Nevesta bo nosila obleko modne hiše Valentino. Nekaj časa so se pojavljala ugibanja, ali ji bo poročno obleko zašila bodoča tašča. A kot kaže, je to prevelik zalogaj in bo tovrstno šivanje raje prepustila večjim modnim znamkam.

Na poroko so povabljena največja imena britanskega in ameriškega šovbiznisa. Med drugimi bodo tam kuharski chef Gordon Ramsay, igralka Eva Longoria, Madonnin sin Rocco Richie, manekenka Gigi Hadid in članice skupine Spice Girls. Poroke naj bi se udeležili tudi legenda ameriškega nogometa Tom Brady in njegova žena Gisele Bündchen ter princ Harry in njegova žena Meghan Markle.

Na žalost Brooklynovega botra Eltona Johna ne bo na slovesnosti, saj je še vedno na poslovilni turneji, ki se je zaradi razmer po svetu malce zavlekla.

Par, ki je zvezo začel leta 2019, se je zaročil leto kasneje. Leta 2020 je namreč Brooklyn Beckham objavil njuno zaroko na Instagramu in zapisal: "Pred dvema tednoma sem svojo sorodno dušo prosil, naj se poroči z mano, in rekla je da. Sem najsrečnejši človek na svetu." Zaročenka mu je odpisala: "Komaj čakam, da preživim preostanek svojega življenja ob tebi. Tvoja ljubezen je najdragocenejše darilo."

