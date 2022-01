Bliža se poroka leta, na njej se bodo spet združile Spice Girls

Letošnjo pomlad se bo poročil Brooklyn Beckham, najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama, poročajo britanski tabloidi. 22-letnik naj bi v zakonski jarem s 27-letno zaročenko Nicolo Peltz skočil aprila, poročno slavje pa bo pravi spektakel, napovedujejo tabloidi. Ne le zato, ker je ženin sin slavnih staršev, ampak tudi zato, ker je nevesta hči milijarderja Nelsona Peltza.

Poroka pa bo tudi priložnost za to, da se po dolgih letih na enem mestu znova zberejo vse članice nekdanje svetovno priljubljene dekliške skupine Spice Girls. Ena od njih je, jasno, ženinova mama Victoria, ki je po navedbah tabloida The Sun na poročno slavje povabila nekdanje kolegice Geri Horner (nekoč Halliwell), Mel B, Mel C in Emmo Bunton.

Victoria, Emma, Mel B, Geri Halliwell in Mel C leta 1997 Foto: Reuters

Prizorišče poroke naj bi bilo posestvo nevestine družine na Floridi, to priložnost pa bi po ugibanjih medijev Spice Girls lahko izkoristile za ponovno glasbeno združitev. Na to je pred kratkim namignila tudi Mel C v pogovoru za revijo OK!: "Ves čas se pogovarjamo o tem, bilo je že več sestankov in vse si to želimo."

Spice Girls so skupaj zadnjič nastopale leta 2019, a takrat brez Victorie. Če se bo zgodila ponovna združitev, pa bodo tokrat prvič spet v prvotni zasedbi. "Še nikoli se nismo tako dobro razumele, spoštujemo se bolj kot kdajkoli," je povedala Mel C, "zdaj smo vse matere in se res dobro poznamo."

