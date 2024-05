Pevko skupine Spice Girls Mel B je doletela petmilijonska tožba nekdanjega moža Stephena Belafonteja. Ta pevko toži zaradi obrekovanja po njuni ločitvi leta 2017. Kot pravi, mu je poskušala povzročiti hudo čustveno stisko in uničiti ugled, poroča Entertainment Tonight.

Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil omenjeni portal, 49-letni Stephen Belafonte trdi, da ga je nekdanja žena v zadnjih letih namerno obrekovala ter mu skušala uničiti življenje in kariero. "Melanie Brown ni ustavilo nič, da bi Belafonteja lažno obtožila kaznivih dejanj, kot so fizično nasilje, posilstvo, finančne in čustvene zlorabe, prostitucija ter nezakonito posedovanje orožja," je zapisano v dokumentih, v sredo vloženih na Floridi.

Skrbništvo nad njuno hčerko ima oče

Devetinštiridesetletna Mel B se je z Belafontejem poročila junija 2007 in marca 2017 vložila zahtevo za ločitev. Skupaj imata 12-letno hčer Madison, katere primarni skrbnik je od leta 2019 njen oče. Britanski pevki sta bili ob ločitvi naloženi poravnava v višini 350 tisoč dolarjev (323.739 evrov) in mesečna preživnina za hčerko v višini pet tisoč dolarjev (4624 evrov).

Pevka skupine Spice Girls ima še 25-letno hčer Phoenix Brown, in sicer z nekdanjim možem, plesalcem Jimmyjem Gulzarjem, ter 17-letno hčer Angel, ki se je rodila v zvezi z igralcem Eddiejem Murphyjem.

Zahteva petmilijonsko odškodnino in sojenje pred poroto

Pevka je nekdanjega moža nasilja v družini obtožila leta 2017, ko je vložila zahtevo za začasno prepoved približevanja. Takrat je trdila, da jo je mož zlorabljal ves čas njunega zakona. "Nisem bila samo čustveno in fizično zlorabljena, prisotne so bile tudi finančne zlorabe. Nisem se zavedala, da nimam toliko denarja, kot sem mislila, da ga imam," je povedala za BBC.

Poudarila je tudi, da se je morala po ločitvi naučiti živeti varčno in kljub razprodani turneji skupine Spice Girls nakupovati po nizkih cenah. Belafonte je njene trditve večkrat zanikal ter jih označil za nezaslišane in neutemeljene. O domnevnih zlorabah je spregovorila tudi v svoji knjigi spominov Brutally Honest iz leta 2018.

Filmski producent v tožbi zahteva pet milijonov dolarjev (4,62 milijonov evrov) odškodnine in sojenje pred poroto. Mel B se na tožbo še ni odzvala.

Filmski producent Stephen Belafonte in pevka Mel B imata 12-letno hčer Madison, ki z očetom živi v ZDA. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: