Članica Spice Girls zaradi "spornih stališč" odpovedala nastop na Poljskem

Melanie Chisholm, bolj znana kot Mel C, je prek družbenih omrežij sporočila, da je odpovedala nastop v silvestrski oddaji poljske javne radiotelevizije zaradi "spornih stališč", ki jih ta zagovarja.

"Opozorili so me na sporna stališča do skupnosti, ki jo podpiram, in zato ne morem nastopiti na Poljskem, kot je bilo načrtovano," je zapisala, "upam, da se bom tja lahko kmalu vrnila."

Foto: Guliverimage

Pevka sicer ni izrecno zapisala, za kaj gre pri "spornih stališčih", splošna domneva pa je, da govori o odnosu do skupnosti LGBTQ na Poljskem.

48-letnica je namreč zavzeta podpornica skupnosti LGBTQ, ki jo poljska vladajoča politika medtem odkrito marginalizira, silvestrsko oddajo, v kateri je nameravala nastopiti, pa producira poljska javna radiotelevizija TVP, ki jo v zadnjih letih obtožujejo propagande proti skupnosti LGBTQ.

