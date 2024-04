Modna oblikovalka in nekdanja spajca Victoria Beckham je v sredo dopolnila 50. let in tako, kot se za okrogli ljubilej spodobi, priredila razkošno zabavo, na kateri se je trlo znanih obrazov iz sveta mode in zabave. Ker je Beckhamova zaradi zlomljenega stopala še vedno obsojena na bergle, ji je ob koncu praznovanja na pomoč priskočil mož David, si jo oprtal na rame in jo odnesel domov.

Victoria Beckham je skupaj z družino in prijatelji v londonskem zasebnem klubu Oswald's proslavila svoj 50. rojstni dan. Med povabljenci sta bila igralca Eva Longoria in Tom Cruise, manekenka Rosie Huntington-Whiteley, slavni kuhar Gordon Ramsay in pa seveda nekdanje spajsice, Melanie Brown, Melanie Chisholm in Geri Horner.

Na zabavo so jo pospremili mož David in njuni otroci Harper, Brooklyn, Romeo in Cruz. Najstarejši Brooklyn ni prišel v spremstvu žene Nicole Peltz, saj je ta ostala pri babici, ki je nenadoma zbolela, poroča Daily Mail.

Spajsice poskrbele za nostalgijo

David Beckham je v objektiv ujel epski trenutek, ko so Spice Girls kot nekoč skupaj zapele in zaplesale na svoj velik hit Stop. Posnetek je delil na družbenih omrežjih in oboževalci spajsic so navdušeni.

Victoria se je zabavala kljub temu, da zaradi zlomljenega stopala še vedno hodi s pomočjo bergelj. Ob koncu zabave si jo je David oprtal na rame in jo tako odnesel domov.

Po več kot 20 letih zakona sta David in Victoria videti nadvse zaljubljena. Foto: Profimedia