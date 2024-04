"Družina je vse. Danes ne bi bila to, kar sem, brez svojega čudovitega moža, čudovitih otrok in staršev! Poljubčki," je ob fotografijah zapisala sveža abrahamovka Victoria Beckham, ki se je v zapisu spomnila na svojo družino.

Nekdanja pevka skupine Spice Girls oziroma spajsica, ki je poročena z nekdanjim profesionalnim nogometašem in angleškim zvezdnikom Davidom Beckhamom, se je rodila 17. aprila 1974 v mestu Harlow.

Victoria je s skupino Spice Girls zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja, kmalu pa se je je zaradi poznavanja mode prijel vzdevek Posh Spice, kar bi lahko prevedli kot fina spajsica. S skupino so spajsice od leta 1994 do leta 2000 požele mnogo uspehov, med drugim so po svetu prodale več kot sto milijonov albumov in se tako v zgodovino zapisale kot najbolje prodajana ženska skupina vseh časov. Victoria Beckham se je kasneje podala še na samostojno pevsko kariero in delala tudi na televiziji.

Z Davidom imata štiri otroke

Leta 2008 je ustanovila svojo lastno modno hišo, ki jo je poimenovala po sebi. Leta 2022 je bila njena modna znamka zadolžena že za 54 milijonov funtov (okoli 63 milijonov evrov).

Z Davidom imata štiri otroke, letos pa bosta obeležila 25. obletnico poroke. Foto: Guliverimage

Z možem Davidom, s katerim sta se poročila leta 1999, imata štiri otroke: 25-letnega Brooklyna, 21-letnega Romea, 19-letnega Cruza in hčerko Harper, ki je bila rojena leta 2011. Družina Beckham prijateljuje s številnimi znanimi osebnostmi iz sveta zabave, športa in glasbe, med njimi so Elton John, Elisabeth Hurley in tudi predstavniki britanske kraljeve družine.

