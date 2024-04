Nekdanja članica britanske skupine Spice Girls in modna oblikovalka Victoria Beckham je združila moči s španskim trgovcem z oblačili Mango. Njena oblačila in modni dodatki bodo tako prvič na voljo tudi v Sloveniji.

Kolekcija, ki je nastala v sodelovanju z Victorio Beckham, naj bi v izbrane trgovine in na spletne strani prispela 23. aprila.

Cene bodo višje od običajne ponudbe

Španski trgovec je linijo opisal kot "popolno mešanico klasičnega britanskega luksuza". Pričakuje se, da bodo cene oblačil, nastalih v sodelovanju z Victorio Beckham, višje od tistih v njihovi redni ponudbi, vendar še vedno nizke v primerjavi z izdelki blagovne znamke Beckham. Te se namreč gibljejo od 90 funtov (104 evre) za majico do 2.650 funtov (3.086 evrov) za plašč.

Kolekcija bo vključevala ženstvene obleke, pletenine in modne dodatke.

Eno najprepoznavnejših imen v svetu mode

Gre za prvo sodelovanje španskega trgovca in 49-letne britanske modne oblikovalke, ki danes velja za eno najprepoznavnejših imen v svetu mode. Redno se namreč udeležuje tednov mode, kot sta londonski ali pariški.

Beckhamova, ki je blagovno znamko ustanovila leta 2008, je v intervjuju za revijo Women's Wear Daily (WWD) povedala, da se je odločila sodelovati z Mangom, da bi "širše občinstvo nagovorila na način, ki je pomemben za mojo znamko ter mojo estetiko in DNK".

Njena oblačila in modni dodatki bodo tako prvič na voljo tudi v Sloveniji. Pred leti je bila kupcem v Sloveniji sicer na voljo kolekcija spodnjega perila, ki je nastala v sodelovanju švedskega trgovca H&M in Davida Beckhama, Victorijinega moža.

V Sloveniji imamo dve trgovini Mango. Obe sta v Ljubljani. Foto: Shutterstock

Lani so zabeležili rekordni promet

V Sloveniji trgovine Mango najdemo samo v Ljubljani na dveh različnih lokacijah – v središču mesta (Slovenska cesta 34) in nakupovalnem središču Citypark (Moskovska 4).

Španski trgovec letos praznuje 40-letnico obstoja. Lani so poročali o rekordnem prometu v višini 3,1 milijarde evrov. Pred Beckhamovo so z blagovno znamko med drugim sodelovali Simon Miller iz Los Angelesa in v Londonu rojena vplivnica Camille Charrière, ki živi v Franciji.

