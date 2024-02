Romantični razhod v slavni družini Beckham

Nogometaš Romeo Beckham in njegovo dolgoletno dekle, manekenka Mia Regan sta po slabih petih letih nedavno potrdila svoj razhod.

21-letni Romeo Beckham, drugi najstarejši sin Davida in Victorie Beckham, je potrdil razhod z manekenko Mio Regan, s katero sta bila par od leta 2019. Par je novico objavil na družbenih omrežjih.

Ostajata v dobrih odnosih in ohranjata prijateljstvo

"Z Mooch sva se razšla po petih letih ljubezni," je ob fotografiji zapisal Romeo. "Še vedno drug do drugega gojiva veliko ljubezni in spoštovanja in še vedno ohranjava močno prijateljstvo," je še dodal.

Nekdanja zaljubljenca, ki sta bila skupaj od svojega 16. leta, sta v ločenih objavah zapisala, da so se njune poti romantično razšle, a ostajata v dobrih odnosih. "Ljubezen se razvija po svoje in gre z zrelostjo po svojih poteh. Nisva več romantično povezana, a je med nama še veliko ljubezni. Po petih letih ostajava dobra prijatelja," je v svoji objavi zapisala Mia.

Prvič sta se kot par v javnosti pojavila leta 2021 v Wimbledonu, v svojem razmerju pa sta se leta 2022 za krajše obdobje tudi razšla. Mia se je z družino Beckham večkrat pojavljala na različnih dogodkih, med drugim pa je bila aprila 2022 na poroki Romeovega starejšega brata Brooklyna in njegove žene Nicole Peltz.

Romeo sicer stopa po stopinjah očeta Davida, ki je bil profesionalni nogometaš, trenutno pa mladenič igra za nogometni klub Brentford.