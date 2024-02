Za rojstni dan se je očetu poklonil z ujemajočo se tetovažo #foto

48-letni David Beckham je znan po obsežni kolekciji tetovaž, ki jih ima na svojem telesu. Teh je okoli 70. Po njegovih poteh stopajo tudi vsi trije njegovi sinovi – 24-letni Brooklyn, 21-letni Romeo in 19-letni Cruz.

Zadnji si je za svoj 19. rojstni dan zaželel identično tetovažo, kot jo ima njegov oče. Gre za podobo Jezusa Kristusa, imenovano tudi Človek žalosti. Medtem ko ima David tetovažo na desni strani trupa, se je Cruz odločil za levo stran.

David Beckham ima tetovažo žalujočega Jezusa Kristusa na desni strani svojega trupa. Foto: Guliverimage

Vsi trije bratje imajo ujemajoče se tetovaže

Cruz je svojo prvo tetovažo dobil pri 16 letih. Tako kot zdajšnjo je ustvaril zvezdniški umetnik tetovaž Certified letter boy, na katerega prisegajo tudi drugi člani družine Beckham, pevec Liam Payne in nekateri drugi zvezdniki. Tetovator je fotografijo Cruzove nove tetovaže delil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram in zapisal, da mu je bilo v čast zanj ustvariti podobo Jezusa, kakršno ima tudi njegov oče.

Vsi trije bratje Beckham so si pred meseci dali narediti tudi ujemajoče se tetovaže z napisom Bratstvo (Brotherhood) na različnih delih telesa.

19-letni Cruz Beckham si je tetovažo, imenovano tudi Človek žalosti, dal narediti na levi strani svojega trupa. Foto: Instagram/@certifiedletterboy

Otroke je poskušal prepričati, da nimajo tetovaž

Najmlajši Beckhamov sin je svoj 19. rojstni dan praznoval v torek. Oče mu je na družbenih omrežjih namenil daljši zapis, v katerem je dejal, da je Cruz "najbolj predrzen od vseh sinov, a ima največje srce". "Ostani to, kar si, še naprej verjemi v svoje sanje in delaj tako trdo, kot si do zdaj. Radi te imamo, Cruzie, in tako smo ponosni nate," je zapisal.

Beckham je pred leti sicer dejal, da je svoje otroke poskušal prepričati, da nimajo tetovaž. Največ, več kot sto, jih ima 24-letni Brooklyn.

Družina Beckham (od leve proti desni): Romeo s partnerko Mio Regan, Cruz, Harper, David, Victoria, Brooklyn in Nicole Peltz Beckham. Foto: Guliverimage

