Domnevna ljubica Davida Beckhama ga obtožuje, da igra žrtev

Izjemna priljubljenost Netflixovega dokumentarca o Davidu Beckhamu je na plan ponovno prinesla tudi zgodbo o njegovi domnevni nezvestobi, ki je leta 2004 močno odmevala v medijih. Takrat je nekdanja Beckhamova osebna asistentka Rebecca Loos v intervjuju za britanski tabloid News of the World trdila, da je nogometaš z njo prevaral ženo Victorio in da je njuna ljubezenska afera trajala več mesecev.

Beckham je takrat te trditve odločno zavrnil kot neresnične, v Netflixovem dokumentarcu pa je govoril predvsem o tem, kako so te obtožbe vplivale na njegov zakon. "Ne vem, kako sva se prebila čez to," je dejal, "Victoria mi pomeni vse. Težko je bilo gledati, kako jo je to prizadelo, vendar sva oba borca. Borila sva se drug za drugega in za svojo družino. Za to se je bilo vredno boriti."

David Beckham v Netflixovem dokumentarcu Foto: Guliverimage

Zdaj je svoje mnenje o dokumentarcu, ki je sicer ne omenja poimensko, razkrila tudi Rebecca Loos, ki si je medtem družino ustvarila na Norveškem. "Razumem, da želi obvarovati svojo podobo, toda sebe prikazuje kot žrtev, mene pa kot lažnivko, kot da sem si vse to izmislila," je dejala v intervjuju za Daily Mail, "posredno je namignil, da sem bila jaz tista, zaradi katere je Victoria trpela."

"Da, tiste zgodbe so bile grozne, toda bile so resnične," je zatrdila, "on pa pogovor o tem konča z izjavo, da gre za njegovo zasebno življenje. Eno je, da varuješ svojo zasebnost, drugo pa, da zavajaš javnost."

Rebecca Loos leta 2005 Foto: Guliverimage

Dodala je, da je vse to že zdavnaj pustila za seboj, zdaj pa je Beckham oziroma dokumentarec o njem to zgodbo spet postavil v središče pozornosti, in to na način, ki škodi njenemu ugledu. "Če se je že hotel spomniti tistega obdobja in tega, kako težko je bilo, bi bilo prav, da bi rekel: 'Na tisto obdobje nisem ponosen,'" je dejala v intervjuju.

"Najhujši del je, ko reče, da mu je bilo težko gledati, kako njegova žena trpi. To me je zmotilo, ker je bil on tisti, ki je povzročil trpljenje," je še izjavila, "toda vse skupaj je prikazal, kot da je vsa krivda moja, kot da on nima nič s tem."

Oglejte si še: