Žena Davida Beckhama: Najraje bi ubila te ljudi #video

V drugi epizodi dokumentarne serije Victoria in David Beckham razpravljata o zlorabi, ki sta jo doživela v poznih devetdesetih letih, potem ko je bil David Beckham med tekmo z Argentino izključen.

Tekma, na kateri je bil David Beckham izključen.

Po tekmi je pivnica pred svojimi prostori obesila velikansko podobo zvezdnika, med prvo gostujočo tekmo Manchester Uniteda naslednjo sezono pri West Hamu pa so avtobus moštva obmetavali s kamni in pivskimi kozarci.

"Bil je popolnoma zlomljen. Bil je v kosih. Bil je res depresiven, vsekakor klinično depresiven. Tako me je bolelo, najraje bi ubila te ljudi," je dejala njegova žena.

Ko je govoril o tej temi, je Beckham povedal: "Želim si, da bi obstajala tableta, ki bi jo lahko vzel in izbrisal določene spomine. Naredil sem neumno napako. Spremenila mi je življenje. Spraševali so me, kako se počutim, potem ko sem svojo državo pustil na cedilu. Govorili so mi, da sem sramota."

David in Victoria Beckham Foto: Reuters

"Bila sva v Ameriki, tik pred tem, da dobiva svojega prvega otroka, in mislil sem, da bo vse v redu, čez dan ali dva bodo ljudje že pozabili. O tem še nikoli nisem govoril, samo zato, ker ne morem. Težko govorim o tem, kaj sem prestal, ker je bilo tako ekstremno. Kamorkoli sem šel, sem bil deležen zlorabe," je razkril zdaj 48-letni Anglež.

"Nisem jedel, nisem spal. Bil sem v razsulu. Nisem vedel, kaj naj naredim," je v dokumentarni seriji še povedal Beckham.

V epizodi je Victoria Beckham spregovorila o tem, kako težko je bilo govoriti o teh spominih: "Zdaj se zavedam, zakaj se mi je zdelo tako stresno opravljati te intervjuje s tabo za Netflix, ker sem veliko teh groznih spominov blokirala. Mislim, da jih je tudi David. Toda zdaj se vse vrača. Predstavljajte si, da bi imeli otroka in prejemali grožnje s smrtjo. David se je moral spoprijeti z vsem tem dogajanjem."

Par je prvega otroka Brooklyna dobil marca 1999, pozneje pa sta postala starša tudi Romeu, Cruzu in Harper.

