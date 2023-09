Prihaja serija, ki bo razkrila tudi podrobnosti iz Beckhamovega zasebnega življenja #video

Na Netflixu bo v začetku oktobra premierno predvajana dokumentarna serija Beckham, v kateri glavna zgodba sledi nogometašu Davidu Beckhamu in njegovemu meteorskemu vzponu od skromnih začetkov do statusa svetovne nogometne zvezde.

Na Netflixu bodo 4. oktobra začeli predvajati štiridelno dokumentarno serijo o življenju nekdanjega vrhunskega nogometaša Davida Beckhama, ki je v dokumentarcu spregovoril o svojem meteorskem vzponu med nogometne zvezde, vse od začetkov v klubu Manchester United do odmevne zveze z nekdanjo članico Spice Girls, danes njegovo ženo Victorio Beckham.

V središču serije bodo predvsem njegovi nogometni začetki in 11-letno obdobje igranja za klub Manchester United, v katerem je ta doživel svoje največje uspehe. Netflix je serijo označil za "nefiltrirano zgodbo o enem najbolj slavnih športnikov pod drobnogledom vseh časov".

Napovednik serije razkriva posnetke iz Beckhamove preteklosti, od njegovega skromnega otroštva, ki ga je preživel v vzhodnem Londonu, do kratkih pogovorov z njegovo mamo in očetom ter menedžerjem sirom Alexom Fergusonom in Davidovo ženo Victorio. Ustvarjalci serije se bodo spomnili Beckhamove neizmerne želje in motivacije, da na nogometnem igrišču pokaže najboljše predstave, ki so ga že takrat in tudi po koncu nogometne kariere spremenile v športno zvezdo.

Poleg nogometne kariere bo poseben del v seriji namenjen začetkom njegove zveze z ženo Victorio, nekdanjo članico skupine Spice Girls. Prikazal bo, kakšni so bili njuni začetki, ki niso bili najlažji, saj sta se moralo srečevati skrivoma, zaradi medijske prepoznavnosti tudi na zapuščenih parkiriščih.

David Beckham velja za enega najboljših angleških in tudi svetovnih nogometašev vseh časov. Foto: Profimedia

V seriji bodo razkrili še nikoli objavljene posnetke iz časa njegove aktivne kariere in tudi zasebnega življenja, od uspehov, ko je Manchester Unitedu pomagal postati najboljše nogometno moštvo na svetu, do manj svetlih trenutkov, vključno z razvpito finalno tekmo na svetovnem prvenstvu leta 1998, na kateri je bil po udarcu Argentinca Diega Simeoneja z nogo izključen, kar je na koncu vplivalo tudi na poraz Anglije.

Čeprav je David Beckham na očeh javnosti preživel skoraj trideset let, ustvarjalci serije obljubljajo, da bi lahko ogled serije gledalce in tudi poznavalce enega najboljših angleških nogometašev presenetil.

"Deset let po nogometni upokojitvi s ponosom delim prvi napovednik za Beckham, Netflixovo dokumentarno serijo o meni. Zelo sem hvaležen Fisherju Stevensu za njegovo sodelovanje v zadnjih dveh letih, da je ta projekt zaživel. Veliko ur pogovorov, veliko zgodb, ki jih še nisem povedal, ter veliko ljudi iz mojega življenja in kariere bo delilo svoje spomine. Komaj čakam, da jo vsi vidite," je ob napovedniku serije na svojem profilu na Instagramu zapisal David Beckham.

Štiridelno serijo Beckham je režiral dobitnik oskarja Fisher Stevens, produciral pa jo bo dobitnik oskarja in emmyja John Battsek. Ob Davidu bodo v seriji spregovorili njegovi prijatelji, družina in ključne nogometne osebnosti na njegovi poti, poleg že omenjene žene Victorie Beckham tudi Gary Neville, Eric Cantona, sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Roy Keane, Mel C, Diego Simeone, Carlos Queiroz, Luís Figo, Míchel Salgado, Florentino Pérez, Roberto Carlos, Ronaldo Nazário, Fabio Capello ter Davidova mama in oče.

Zakonca Beckham sta poročena 24 let. Foto: Guliverimage

48-letni Beckham ima z ženo Victorio, s katero sta se poročila leta 1999, štiri otroke - Brooklyna, Romea, Cruza in Harper.

Na prihajajočo serijo o Beckhamu so se odzvali tudi nekateri njegovi slavni prijatelji in znane osebnosti. Igralec Ryan Reynolds je zapisal, da serijo komaj čaka, igralec ameriškega nogometa in sedemkratni prvak lige NFL Tom Brady pa se je pridružil čestitkam in zapisal: "Komaj čakam, da si jo ogledam."

