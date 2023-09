Beckham se je poslovil od Hrvaške: Še zadnjič se namočim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dalmatinske počitnice Davida Beckhama so se končale. To je naznanil s serijo fotografij na Instagramu, na katerih je pokazal, kako so z družino preživeli zadnje dni dopusta na otoku Lopud pri Dubrovniku.

Foto: zajem zaslona/Instagram

"Za konec poletja se še zadnjič namočim," je Beckham zapisal ob utrinku s plaže. Objavil je tudi fotografijo sina Cruza, ki ob sončnem zahodu igra kitaro, nato pa cel niz fotografij iz restavracije Gastro Mare, ki ga je očitno še posebej navdušila.

Beckham je sicer fotografije objavil z nekaj zamika, saj je bil v ponedeljek že v Los Angelesu na tekmi svojega kluba Inter Miami, za katerega od letos igra tudi superzvezdnik Lionel Messi.

