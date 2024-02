Glasbenik šokiral z novo tetovažo

Polovico torza in roke ima zdaj skoraj popolnoma črne.

Ameriški glasbenik Machine Gun Kelly je na družbenih omrežjih razkril ogromno spremembo na svojem telesu – novo tetovažo, pri kateri si je s črno barvo prekril večji del torza in roke.

Tetovaža je mnoge njegove sledilce in oboževalce šokirala, saj je prekrila množico trajnih poslikav, ki jih je na tem delu telesa nosil prej.

Machine Gun Kelly julija lani Foto: Guliverimage

Nekateri so podvomili v trajnost nove tetovaže, češ da gre samo za začasno barvo, a je njena avtorica, losangeleška tetoverka Roxx iz studia Roxx and Cats, potrdila, da gre za trajno poslikavo.

"Tetovaža je nastajala med božičem in novim letom," je razkrila in dodala, da je bil glasbenik njena najzahtevnejša stranka do zdaj.

Zakaj se je 33-glasbenik odločil za novo poslikavo, ki je prekrila njegove stare tetovaže, ni znano. Ob fotografiji, ki jo je objavil na Instagramu, je zapisal le: "Izključno v duhovne namene."

Nad tetovažami je navdušena tudi njegova zaročenka: