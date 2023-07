Seksi zvezdnica je ime bivšega moža prekrila z novo tetovažo

Igralka Megan Fox ne skriva, da je ljubiteljica tetovaž. Pred kratkim si je omislila kar nekaj novih, eno od prejšnjih pa prekrila z novo. Napis Brian, ki ga je imela na boku in je bil posvečen nekdanjemu možu Brianu Austinu Greenu, je zdaj skrit pod večjim cvetličnim motivom.

Megan Fox leta 2010 z nekdanjim možem Brianom Austinom Greenom in tetovažo, ki si jo je omislila zanj. Foto: Profimedia

Namesto imena nekdanjega moža njen bok zdaj krasi cvetlična poslikava:

Megan Fox in Brian Austin Green sta bila v zvezi 15 let, od tega sta bila poročena desetletje, v zakonu so se jima rodili trije sinovi. Njuna zveza je bila vedno precej turbulentna. Igralka je vložila več zahtev za ločitev, jih nato umaknila, zadnjo in dokončno pa leta 2020. Istega leta se je začelo njeno razmerje z glasbenikom Machinom Gunom Kellyjem, s katerim je zdaj zaročena, Brian Austin Green pa je v zvezi s plesalko Sharno Burgess, s katero je junija lani dobil sina.

Oglejte si še: