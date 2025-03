Igralka Megan Fox in glasbenik Machine Gun Kelly sta se razveselila rojstva deklice. To je njun prvi skupni otrok.

Čeprav sta se 39-letna igralka Megan Fox in 34-letni raper Machine Gun Kelly (s pravim imenom Colson Baker) še pred rojstvom prvega skupnega otroka razšla, sta se zdaj razveselila rojstva deklice. V objavi na družbenem omrežju Instagram je novico delil tudi novopečeni očka, ki je ob črno-belem videu, na katerem za majhno ročico drži dojenčico, zapisal: "Končno je prišla, najino majhno nebeško seme!"

Machine Gun Kelly imena deklice v zapisu ni razkril, je pa s svojimi oboževalci delil njen rojstni datum, 27. marec. To je njun prvi skupni otrok, oba pa sta starša že iz prejšnjih zvez.

Fox ima iz zakona z igralcem serije "90210" Brianom Austinom Greenom, s katerim je bila poročena med letoma 2010 in 2020, tri otroke: 12-letnega Noaha, 11-letnega Bodhija in 8-letno Journey River. Nekdanja zakonca sta se vmes za kratek čas pobotala, a sta se leta 2022 dokončno ločila.

Raper Machine Gun Kelly (MGK) ima s svojim bivšim dekletom Emmo Cannon hčerko Casie Colson Baker, ki se je rodila leta 2009.

Fox in Kellyja so mediji prvič romantično povezali leta 2020, ko se je Fox pojavila v raperjevem glasbenem videu. Zaročila sta se leta 2022, vendar naj bi zaroko po poročanju ameriških medijev razdrla leta 2024.

Razšla sta se konec lanskega leta

Fox in Machine Gun Kelly (MGK) sta se sicer razšla konec preteklega leta in takrat razdrla tudi zaroko. Par je nosečnost razkril novembra, ko je Fox objavila fotografije svojega trebuščka in pozitivnega testa nosečnosti, le mesec dni za tem pa sta končala tudi ljubezensko razmerje.

Povod za konec razmerja naj bi bilo raperjevo dopisovanje z drugimi dekleti, sporočila katerih naj bi Fox našla na partnerjevem telefonu. Razmerje igralke in glasbenika je bilo sicer polno vzponov in padcev, saj sta se večkrat razšla in ljubezensko razmerje tudi večkrat ponovno obudila.