Victoria Beckham si je odstranila tetovažo, posvečeno možu

Ko se je Victoria Beckham nenadoma pojavila brez tetovaže na zapestju, posvečene možu Davidu Beckhamu, so se nemudoma sprožile govorice, da v njunem zakonu škripa. Zdaj je modna oblikovalka in nekdanja članica Spice Girls pojasnila, zakaj se je tetovaže znebila – izključno iz estetskih razlogov.

Kot je povedala v pogovorni oddaji Today, si je dala odstraniti več tetovaž, ki ji niso bile všeč. "Te tetovaže sem imela že zelo zelo dolgo in niso bile ravno prefinjene," je dejala in dodala, da imajo njen mož in sinovi "čudovite" tetovaže.

V preteklosti si je omislila več trajnih telesnih poslikav, ki pa ji sčasoma niso bile več všeč. Foto: Profimedia

"Moje so imele predebele linije in so postajale razmazane, preprosto niso bile lepe. To je edini razlog. Mediji pa so seveda začeli ugibati, ali morda zapuščam moža. Ne. Le tetovaža mi je začela iti na živce."

V oddaji so jo sicer vprašali tudi o domnevnem sporu med njo in snaho Nicolo Peltz, ki se je letos poročila z njenim najstarejšim sinom Brooklynom. Victoria je na to diplomatsko odgovorila: "Poroka je bila čudovita in kot materi mi je veliko pomenilo, da svojega sina vidim tako srečnega."

