Victoria Beckham s fotografijo svojega moža obnorela splet #foto

David in Victoria Beckham, ki sta poročena od leta 1999, veljata za enega najlepših zvezdniških parov. Foto: Guliverimage

Victoria Beckham je na svojih družbenih omrežjih objavila fotografijo svojega moža Davida Beckhama, ki v spodnjicah popravlja televizor. Fotografija je hitro postala pravi hit in obnorela številne njene sledilce.

Pod fotografijo, ki jo je objavila, je zapisala, da je "električar prišel popravit televizor". In dodala: "Ni za kaj."

Njeni sledilci zapisali, da se je tudi njim pokvaril televizor

Victoria je s fotografijo svojega moža, ki v spodnjicah znamke Calvin Klein popravlja televizor, hitro obnorela splet. V komentarjih so se namreč oglasili številni, ki so zapisali, da se je tudi njim pokvaril televizor in potrebujejo Beckhamovo pomoč.

David Beckham je sicer velik podpornik spodnjic znamke Calvin Klein. Pred leti je navdušil v njihovi reklami, v medijih pa je zaokrožila tudi informacija, da mesečno kupi 60 njihovih spodnjic, ki jih obleče le enkrat, zanje pa zapravi okoli tisoč funtov (1163,89 evra).

Družina Beckham (od leve proti desni): Romeo Beckham s partnerko Mio Regan, Cruz Beckham, Harper Beckham, David in Victoria Beckham ter Brooklyn in Nicola Peltz Beckham. Foto: Guliverimage

