Kirurg razkriva, kako pogosto se Slovenci odločajo za povečanje penisa z botoksom

"Sprejeti bomo morali dejstvo, da smo tudi moški negotovi in zaskrbljeni zaradi svojega videza. S tem bomo dosegli, da se bo marsikdo lažje odločil za poseg, po katerem se bo počutil bolj zadovoljnega in samozavestnega," pove Aljoša Toš, specialist kirurg in vodja Kirurškega centra Toš.

"Sprejeti bomo morali dejstvo, da smo tudi moški negotovi in zaskrbljeni zaradi svojega videza. S tem bomo dosegli, da se bo marsikdo lažje odločil za poseg, po katerem se bo počutil bolj zadovoljnega in samozavestnega," pove Aljoša Toš, specialist kirurg in vodja Kirurškega centra Toš.

Velikost penisa je za moške občutljiva tema in vedno več moških posega po nekirurških metodah za povečanje penisa. "Moški smo vedno zavrti, ko tema nanese na naše intimne predele. Če boste vprašali ženske, bo redkokatera rekla, da ni zadovoljna z velikostjo penisa svojega partnerja. V nasprotju s tem pa smo moški velikokrat prepričani, da imamo penis manjši kot preostali, pa čeprav je velikost povprečna ali celo nad tem," pove Aljoša Toš , dr. med. specialist kirurg in vodja Kirurškega centra Toš, katerega del je tudi Center za penoplastiko. Njegove izkušnje kažejo, da Slovenci dnevno prihajajo na kliniko z željo po povečanju penisa.

Botoks se v estetske namene uporablja že več kot 20 let in uporabljajo ga vsi, mladi, stari, ženske in vse pogosteje tudi moški. Marsikoga pa je vseeno presenetilo, ko je v javnost prišla novica, da si nogometni zveznik Cristiano Ronaldo, sicer velik ljubitelj estetskih operacij, botoks vbrizgava tudi v penis.

"Cristiano Ronaldo, če dejansko uporablja botoks, zagotovo ni edini. Tudi zvezdniki so pod kožo navadni ljudje in želijo biti všeč sebi in drugim. Pred časom se je pisalo, da ga uporablja tudi George Clooney, sicer za izravnavanje gubic na mošnji (skrotumu). Če ga uporabljata takšna dva zvezdnika, si lahko samo mislimo, kako priljubljen je v tujini, vse bolj pa tudi pri nas," pove kirurg Aljoša Toš.

Penis povprečnega Zemljana v dolžino meri 13,8 centimetra, Slovenci pa naj bi bili s 14 centimetri nekoliko nadpovprečni, kažejo rezultati ene izmed raziskav. Foto: Getty Images

Učinek botoksa je kratkotrajen, poseg je treba ponavljati

V Sloveniji se o estetskih posegih sicer vse več govori, vendar večinoma, ko gre za ženske. A moški niso izvzeti iz tega, tudi ko gre za vbrizgavanje botoksa v intimne predele. Prvi tovrstni poseg v estetske namene je bil, kot pravi Toš, pred šestimi leti opravljen prav v njihovi kliniki.

"Povpraševanje po botoksu je dnevno. Ko moški pridejo na pregled, jim je večinoma nerodno, po pogovoru pa se sprostijo. Odprto se pogovorimo o vseh težavah in svetujem jim mogoče postopke. Večina moških, ki imajo partnerice, se pred posegom o tem z njimi pogovori. Velikokrat imam vtis, da gre za skupno popestritev spolnega življenja. Seveda so prisotne tudi izjeme," pove Toš in dodaja, da se večina pacientov po pogovoru bodisi odloči za PRP (P-injekcija) ali za povečanje s polnili, ki dajeta trajnejše rezultate, medtem ko je učinek botoksa kratkotrajen. Učinek namreč traja od tri do šest mesecev, enako kot na obrazu pa je postopek treba ponavljali.

Postopek je hiter in praktično neboleč

Botoks tako ni namenjen samo obrazu. Nove študije in dokazi na področju spolnega zdravja kažejo, da ima velik potencial za zdravljenje motenj pri spolni disfunkciji pri moških, vključno z erektilno disfunkcijo, in za kozmetično izboljšanje penisa s povečanjem ohlapne dolžine.

Na vprašanje, kdo se odloča za vbrizganje botoksa v penis, Toš odgovarja, da se za ta korak odločajo moški vseh starosti in poklicev: "Profila praktično ni. Mlajši moški se odločajo zaradi povečanja penisa v ohlapnem stanju ter zmanjšanja reakcije na nizke temperature in stres. Starejši pa velikokrat zraven omenjenega tudi zaradi težav z erekcijo."

Poseg je praktično neboleč in traja približno pol ure. Na kožo najprej nanesejo kremo, ki kožo anestezira oziroma omrtviči. Občutek pri tem je lahko neprijeten, ne pa boleč. Okrevanja praktično ni, pacient lahko pol ure po posegu zapusti kliniko.

Nekirurško povečanje penisa s pomočjo botoksa, polnil, PRP-injekcije in zdravljenja z matičnimi celicami med drugim izvajajo v Centru za penoplastiko. Foto: Getty Images

Z uporabo botoksa se obseg penisa ne poveča

Po približno dveh tednih po posegu se učinek pojavi v polni meri. "Pri botoksu je učinek podoben kopeli v topli vodi. Mišice v penisu se sprostijo, vse skupaj se bolj 'obesi' in v ohlapnem stanju daje vtis povečanja," razloži Toš. V nasprotju z botoksom pa metoda povečanja s hialuronskimi polnili dejansko lahko poveča obseg penisa tudi za tri centimetre, učinek pa je viden od 18 do 24 mesecev.

Toš pojasnjuje, da do zdaj niso imeli nobenega zapleta, in ob tem poudarja, da so ti seveda mogoči, enako kot pri estetskih posegih na drugih delih telesa. Botoks ne vpliva na plodnost, izboljša pa erekcijo. Pri tistih, ki jemljejo zdravila za izboljšanje erekcije, poveča njihov učinek.