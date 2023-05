Zaradi zasvojenosti z botoksom nekaj tednov pred poroko ne more odpreti očesa

41-letna Carla Belucci nekaj tednov pred svojo poroko zaradi prekomerne uporabe botoksa ne more odpreti očesa. Poleg tega Britanka trdi, da se je pretvarjala, da trpi za depresijo, in tako prišla do več operacij.

Britanka Carla Belucci se poroči čez pet tednov, sama pa je priznala, da bi lahko bila zaradi pretirane uporabe botoksa na svoji poroki videti kot "Frankesteinova nevesta", poleg tega pa ne more odpreti niti svojega očesa.

☎️ cute little Photo Booth be rude not to take a pic, happy Friday guys have a great bank holiday 🍸 #BankHolidayWeekend pic.twitter.com/Fc3EZb7S39 — officialcarlabellucci (@CarlaBellucci5) May 26, 2023

Botoks uporablja od svojega 26. leta

Carla, ki živi s svojim zaročencem Giom in ima 17-letno hčerko, 15-letnega sina Jaydna in 14-mesečnega Blueja, je povedala, da vedno rada uporabi vsaj malo botoksa. Botoks uporablja že od svojega 26. leta, na leto pa za popravke zapravi do 1.382 evrov (1.200 funtov), kar je v vseh teh letih skupaj naneslo skoraj dvajset tisoč evrov (17 tisoč britanskih funtov), poroča TheSun.

"Ko sta dve ločeni kliniki z menoj stopili v stik in me vprašali, ali bi bila pripravljena na nekaj brezplačnih zdravljenj, sem izkoristila priložnost," je dodala, a zdaj priznala, da si želi, da tega ne bi storila.

Opravila več posegov v nekaj tednih

Poleg tega zdravniki svetujejo, da se med posameznimi posegi počaka vsaj tri mesece, Carla pa je v nekaj tednih opravila več posegov in med tem tudi menjala klinike. Ko se je njen obraz začel prilagajati posegom, je Carla opazila, da nekaj ni v redu. "Ko sem se vračala domov z zadnjega posega, sem opazila, da je moj obraz bolj grudast kot običajno," je povedala.

The new Jumanji at chessington world of adventures is awesome great for a cute pic spot too 😁



Photo credits @pixbygiovanni pic.twitter.com/bJeYPTUK3m — officialcarlabellucci (@CarlaBellucci5) May 24, 2023

Stanje se je po posegu iz dneva v dan poslabševalo in Carla se je ustrašila tudi za svoje zdravje. Težave pa so se ji pojavile ravno v času, ko se bliža datum njene poroke, ki bo čez pet tednov. "Na žalost ne morem veliko storiti, to je samo igra čakanja," je dodala.

Nezgoda je dosmrtno ne bo odvrnila od uporabe botoksa

Povedala je tudi, da je spoznala, da je sama kriva za nezgodo, ki se ji je zgodila, ob tem pa dodala, da je ugotovila, da je od uporabe botoksa tudi odvisna. Upa, da bo njena zgodba učna ura tudi za preostale, ki uporabljajo botoks, saj čeprav gre za neoperativni poseg, lahko predstavlja veliko tveganje. Dodala je še, da je ta izkušnja ni dosmrtno odvrnila od uporabe botoksa, zagotovo pa ga namerava uporabljati v zmernejših količinah.

"Kar zadeva mojo poroko, jo bom nekako še izpeljala, verjetno pa bom lahko svoje slike prodala za več denarja," je še povedala Beluccijeva.