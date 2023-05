Nekdanja pevka priljubljene hrvaške skupine pobegnila iz bolnišnice, išče jo policija

"Če imate podatke o tej osebi, obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličite na številko 192. Podatke lahko posredujete tudi na elektronski naslov: nestali@nestali.hr," je zapisano na spletni strani Nestali, kjer objavljajo informacije o pogrešanih osebah na Hrvaškem.

Katarina Rautek Ozmanić leta 2006 v Mariboru Foto: Mediaspeed

V skupini ET je pela med letoma 2005 in 2016

39-letno Katarino Rautek Omazić intenzivno iščejo tako policija kot svojci. Pevka je sama zapustila zagrebško bolnišnico Sveti Duh, od koder se je za njo izgubila vsaka sled.

V skupini ET je pela med letoma 2005 in 2016, ko so nastale nekateri njihove največje uspešnice, kot so pesmi Priđi bez razloga, Da ti nisam bila dovoljna in Prazan stan.

Njen menedžer je o njenem izginotju izvedel iz medijev

Njen menedžer Renis Gržinić je za Večernji list povedal, da je o njenem izginotju izvedel iz medijev: "Bil sem v šoku. Zdaj sem iz medijev izvedel, da je izginila, prejšnji dan sva se slišala, včeraj ali predvčerajšnjim pa sem videl tudi njen neodgovorjeni klic, a nama ni uspelo priti v stik. Katarina nam je sama povedala, da ima zadnje mesece zdravstvene težave in da je morala odpovedati načrtovano turnejo Flashback, na kateri skupina ET igra skupaj s Colonio in Karmo. Svetovala nam je celo, naj poiščemo novo pevko, ki jo bo nadomestila. Res ne vem, kaj naj rečem. Res sem bil presenečen nad informacijo o Katarininem izginotju."

Kot poroča hrvaški portal Imperijal.net, naj bi bila v bolnišnici zaradi sodne obveznosti zdravljenja odvisnosti od drog. Pred leti je polnila tudi naslovnice hrvaških medijev, saj je nekdanjega partnerja Krešimirja Svitlanovića, s katerim ima tudi hčerko, obtožila, da jo je pretepel s kijem.

Leta 2017 se je poročila z Josipom Omazićem, s katerim sta se pred časom ločila in na sodišču borila za skrbništvo nad otroki. Omazić je povedal, da je pevka nagnjena k pitju alkohola in čezmernemu jemanju tablet, zaradi česar ji je sodišče odvzelo skrbništvo nad otroki, ki jih je lahko srečevala le v prostorih centra za socialno varstvo.

