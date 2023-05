Popzvezdnika dala ljubezni drugo priložnost #foto

Kanadskega pevca Shawna Mendesa in ameriško pevko Camilo Cabello, sicer rojeno na Kubi, so fotografi ujeli na skupnem sprehodu v New Yorku, kjer po obnovitvi svoje ljubezni več kot očitno uživata v družbi drug drugega.

26-letna Camila Cabello in 24-letni Shawn Mendes sta svoji ljubezni očitno dala drugo priložnost, saj so ju prvič po razhodu leta 2021 fotografi ujeli pretekli mesec na znanem festivalu Coachella, kjer sta se znova pojavila skupaj in družila. Od takrat sta glasbenika neločljiva in rada v družbi drug drugega.

Pred kratkim so fotografi slavna pevca ujeli skupaj na sprehodu v velikem jabolku, kjer sta se držala za roke in bila dobro razpoložena. Oblečena sta bila v sproščena oblačila, oba sta si nadela kavbojke in športne copate. Shawn je nosil črno majico brez rokavov, Camila pa si je nadela belo majico in črno usnjeno jakno.

Foto: Profimedia

Mendes se posveča svojemu duševnemu zdravju

Mendes je pred kratkim v objavi na Instagramu ob mesecu duševnega zdravja zapisal, da se v času, ko se spopada z anksioznostjo, zelo težko ukvarja z meditacijo, vodenjem dnevnika in dihalnimi vajami. Včasih se mora odklopiti in si privošči počitek ali pa se odpraviti v naravo, kjer je, kot je zapisal, našel svoje najljubše kotičke, kamor se rad zateče. "Narava nas nekako ozdravi brez truda," je dodal Mendes.

V razmerju med letoma 2019 in 2021, že prej prijatelja

Par, ki je bil pred tem v ljubezenskem razmerju dve leti, od leta 2019 do konca leta 2021, je konec leta 2021 sporočil, da končuje svojo ljubezensko zgodbo. Takrat sta povedala, da se kot najboljša prijatelja odpravljata vsak na svojo pot. V skupni izjavi sta zvezdnika takrat sporočila, da se po skoraj dveh skupnih letih razhajata, a dodala, da ostajata prijatelja.

"Živjo! Odločila sva se končati romantično zvezo, a ljubezen drug do drugega kot do sočloveka je močnejša kot kadarkoli prej. Razmerje sva začela kot najboljša prijatelja in tako bova tudi nadaljevala. Zahvaljujeva se vam za podporo in greva naprej," sta takrat zapisala v zgodbi na Instagramu, ki sta jo oba delila na družbenem omrežju.

Po razhodu so ju povezovali z različnimi partnerji

Cabellovo in Mendesa so mediji po razhodu povezovali z različnimi partnerji. Med drugim naj bi bil Mendes v zvezi z od sebe precej starejšo 51-letno kiropraktičarko Jocelyne Mirando in pevko Sabrino Carpenter. Camila naj bi bila v krajšem razmerju z ustanoviteljem aplikacije za zmenke Austinom Kevitchem, s katerim so jo povezovali od lanskega junija, ko so ju skupaj večkrat opazili v Los Angelesu, letos februarja pa naj bi se razšla.