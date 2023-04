Zvezdniški par po razhodu spet ujeli skupaj #video

Kanadskega pevca Shawna Mendesa in kubansko pevko Camilo Cabello so fotografi ujeli med poljubljanjem na festivalu Coachella, potem ko je par, ki je bil v ljubezenskem razmerju dve leti, konec leta 2021 sporočil, da končuje svojo ljubezensko zgodbo. Takrat sta povedala, da se kot najboljša prijatelja odpravljata vsak na svojo pot. Sodeč po posnetkih sta Shawn in Camila zdaj obudila romanco – morda pa je šlo le za prijateljski poljub?

Shawna Mendesa in Camilo Cabello, ki sta konec leta 2021 sporočila, da je njunega romantičnega razmerja konec, so zdaj ponovno skupaj opazili na festivalu Coachella. Kanadčan in Kubanka sta si skupaj ogledala enega izmed nastopov ter se ob pijači povsem sprostila in si izmenjala nekaj objemov in poljubov.

Poglejte:

Fotografije 26-letne Camile in 24-letnega Shawna so hitro zaokrožile po spletu, nekateri njuni oboževalci pa nad ponovno združitvijo pevcev ne skrivajo navdušenja. Par je bil v zvezi od leta 2019 do konca leta 2021 in je ob razhodu v skupni izjavi sporočil, da se njuni poti razhajata, a zvezdnika sta takrat dodala, da ostajata prijatelja. "Živjo! Odločila sva se končati najino romantično zvezo, a ljubezen drug do drugega kot do sočloveka ostaja močnejša kot kadarkoli prej. Najino razmerje sva začela kot najboljša prijatelja in bova tako tudi nadaljevala. Zahvaljujeva se vam za vašo podporo in greva naprej," sta takrat zapisala v zgodbi na Instagramu, ki sta jo oba delila na družbenem omrežju.

Ali bosta pevca, ki sta sodelovala tudi na glasbenem področju, poti spet združila tudi zasebno? Foto: Guliverimage

Oba so po razhodu povezovali z drugimi partnerji

Tako Mendesa in Cabellovo so po razhodu mediji povezovali z različnimi partnerji. Mendes naj bi bil v zvezi z od sebe precej starejšo 51-letno kiropraktinjo Jocelyne Mirando in pevko Sabrino Carpenter. Camila pa naj bi bila v krajšem razmerju z ustanoviteljem aplikacije za zmenke Austinom Kevitchom, s katerim so jo povezovali od lanskega junija, ko so ju skupaj večkrat opazili v Los Angelesu, letos februarja pa naj bi se razšla.