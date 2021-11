Konec ljubezni za še en hollywoodski par

Foto: Guliverimage "Hej, ljudje. Odločila sva se končati romantično razmerje, a najina ljubezen drug do drugega kot do človeka je močnejša kot kadarkoli prej," se je začela njuna skupna izjava za javnost. "Svoj odnos sva začela kot najboljša prijatelja in to bova tudi ostala. Zelo ceniva vašo podporo od samega začetka in za naprej. Camila in Shawn."

Novica o razhodu je udarila kot strela z jasnega, saj sta se še pred dvema tednoma z roko v roki sprehajala po plaži v Miamiju in si namenjala zaljubljene poglede. Camila je sicer pred kratkim zatrla govorice o zaroki, potem ko so jo videli z velikim prstanom na levi roki.

"Prisežem pri Bogu, da ne vem, na kateri roki se nosi zaročni prstan. Včasih ga preprosto nataknem na prstanec," je avgusta povedala voditelju Jimmyju Fallonu.

Camilo in Shawna prvič skupaj opazili julija 2019, med pandemijo pa sta postala znana po svojih romantičnih sprehodih, med katerimi sta si goreče izmenjavala objeme in poljube. Očitno medsebojna strast le ni bila dovolj za obstanek zveze.

