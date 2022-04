Dončić očitno izpušča prvo tekmo, mesto pa že diha za Mavse #video

To bo tretja končnica za Dončićev Dallas. Jeseni 2020 je Ljubljančan Luka Dončić proti Los Angeles Clippers v mehurčku v Orlandu dokončno zablestel tudi prek luže, a je Dallas vseeno izgubil po šestih tekmah. Pred letom dni je imel še en nepozaben spopad s Clippers, a bil neuspešen po sedmih tekmah. To je vodilo v zamenjavo trenerskega štaba. Z novim na čelu z Jasonom Kiddom je zavel nov veter: na prvem mestu je obramba, vloge so bolje razporejene, Dončić pa je tisti, ki vleče voz.

Na četrtkovem opoldanskem treningu Dončić še ni treniral s soigralci na parketu. Ti so bili polni energije, očitno že našpičeni za končnico.

Views from a very competitive, very spirited Mavs’ practice this afternoon:



— The Reggie Bullock, Davis Bertans and Marquese Chriss trio won the corner 3 contest



— Luka Doncic is allll the way back in training room. Just before media was allowed in, he’d been on a treadmill. pic.twitter.com/pKol2rGtrX — Callie Caplan (@CallieCaplan) April 14, 2022

Uradnega Dončićevega statusa za sobotno tekmo še ni. Novinar portala The Athletic Shams Charania pa po svojih virih iz kluba poroča, da naj bi jo Luka izpustil.

BREAKING — Luka Dončić is expected to miss Game 1 of the Mavs’ first-round playoff series Saturday against the Jazz because of a left calf strain, sources told @ShamsCharania.https://t.co/a3Bj5j666T pic.twitter.com/RYxWDpR2PJ — The Athletic (@TheAthletic) April 14, 2022

The Athletic obenem poroča še, da bo Ben Simmons za igro spet pripravljen nekje med 25. in 29. aprilom, kar pomeni, da bo Brooklyn na prvih tekmah z Bostonom še toliko bolj potreboval Gorana Dragića. Je pa na dobri poti, da se do končnice vrne Stephen Curry (Golden State), ki manjka od 16. marca.

Spored Dallasovih tekem v prvem krogu končnice:



Sobota, 16. 4., ob 19.00

Torek, 19. 4., ob 2.30

Petek, 22. 4., ob 3.00

Nedelja, 23. 4., ob 10.30



Če bo potrebno, bo 5. tekma v noči na 26. 6., šesta v noči na 29. 4. in sedma v noči na 1. 5.

"Da imajo igralci radi svojo vlogo in je med njimi prava kemija"

Foto: Reuters Ali bo Dončić na prvi tekmi z Utah Jazz oziroma na nekaj prvih v končnici sploh lahko igral, potem ko si je v nedeljo nategnil mečno mišico, še naprej ni jasno. Ko je pred dnevi, še pred poškodbo, zadnjič govoril z novinarji, je v pogovoru za Dallas Morning News jasno povedal, da šteje samo naslov prvaka. "Vedno govorim, da je najbolj pomembna stvar osvojitev prvenstva. Najpomembnejši stvari, da ti to uspe, pa sta, da imajo igralci radi svojo vlogo in je med njimi prava kemija. Seveda so pomembne tudi košarkarske vrline, a najboljši znak je, da imamo ti dve stvari."

"Eno mesto, to mesto. Ena ekipa, ta ekipa. Ste zraven?"

V Dallasu vročico pred začetkom končnice dvigujejo z naslednjim videom. "Predanost, žrtvovanje, tveganje," tako se osvaja lovorike razlaga Shawn Marion, eden od košarkarjev, ki so pred 11 leti priborili doslej edini naslov Dallas Mavericks. V videu je jasno, da mesto, Dallas, živi za klub. Torta z napisom "Gremo Mavs" in tetovaža s številko 77.