Vprašanje, ali bo Luka Dončić lahko zaigral na sobotni prvi tekmi končnice lige NBA proti Utah Jazz ali ne, bo viselo v zraku do zadnjega trenutka. V vrstah Dallasa so osredotočeni na to in vse moči usmerjajo v to, da bodo čim hitreje pozdravili poškodovano mečno mišico.