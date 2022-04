Upanje ohranjata Atlanta in New Orleans, dokončno slovo legende lige NBA?

V zahodni konferenci so New Orleans Pelicans v domači dvorani s 113:103 premagali San Antonio Spurs, za katere je sezone konec. Pelikane pa v petek čaka še tekma proti Los Angeles Clippers za zadnje mesto v končnici zahoda.

Zmagovalec tega obračuna se bo v prvem krogu končnice pomeril s Phoenix Suns, najboljšo ekipo rednega dela sezone.

Na tekmi proti ostrogam pa se je izkazal CJ McCollum, ki je 27 od svojih skupno 32 točk dosegel v prvem polčasu, Brandon Ingram je k zmagi dodal 27 točk, Jonas Valančiunas pa 22.

Pri San Antoniu v tej sezoni v številnih statističnih kategorijah izstopa Dejounte Murray. Foto: Guliverimage

Gregg Popovich Foto: Reuters

Je ''Coach Pop'', ki je vodenje San Antonia prevzel leta 1996, ko so Spurs izgubili v New Orleansu, sklenil bogato trenersko pot? V tem trenutku je trener z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja moštva. To počne že 26 let. San Antonio je popeljal do petih naslovov, lani pa je bil z ameriško reprezentanco najboljši na olimpijskem turnirju na Japonskem. Nazadnje je bil prvak v ligi NBA leta 2014.

73-letni Američan hrvaških in srbskih korenin je porušil kar nekaj rekordov v zgodovini lige NBA. Je tudi najstarejši aktualni trener v ligi NBA. V tej sezoni je imel na voljo najmlajšo ekipo, odkar vodi Spurs, z njo pa dosegel najslabše razmerje zmag. K temu, da še ni končal sezono po rednem delu, mu je pomagal play-in, ki velja v ligi NBA šele nekaj let. Pomeril se bo proti 33 let mlajšemu Willieju Greenu, ki vodi New Orleans v svoji krstni trenerski sezoni.

Trae Young nima prijetnih spominov na zadnjo tekmo

Trae Young je proti Charlottu dosegel 24 točk. Foto: Reuters

Proti Charlotte je Atlanta, sicer lanska finalistka vzhodne konference, zmagala zahvaljujoč dobri igri v tretji četrtini, ki jo je dobila z 42:24. Prvi zvezdnik Atlante Trae Young je dosegel 24 točk in deset podaj, DeAndre Hunter je k zmagi dodal 22 točk in sedem skokov, Clint Capela pa 15 točk, 17 skokov in tri blokade.

"Potreboval sem nekaj časa, da sem zagnal motor, da sem se dobro ogrel, toda moji soigralci so se zelo potrudili, da so to nadoknadili. Imamo veliko fantov, ki lahko igro vodijo sami, na kateri koli točki tekme," je dejal Young.

Najboljši strelec na tekmi pa je bil za sršene LaMelo Ball s 26 točkami.

Košarkarje Atlante za preboj v končnico zdaj čaka dvoboj s Clevelandom, ki je dan prej izgubil proti Brooklyn Nets slovenskega košarkarja Gorana Dragića.

Liga NBA, dodatne kvalifikacije (play-in): Vzhodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Brooklyn Nets (7) : Cleveland Cavaliers (8) 115:108

Irving 34 (12 as.), Durant 25 (11 as.), Brown 18 (9 sk., 8 as.), ..., Dragić 3 (0/2 za 2, 1/1 za 3), 2 sk., 1 ukr. žoga v 10 minutah; Garland 34, Mobley 19, Love 14 (13 sk.)



Sreda, 13. 4:

Atlanta Hawks (9) : Charlotte Hornets (10) 132:103

Young 24, 11 asis., Hunter 22; Ball 26, Rozier 21 Petek, 15. 4.:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks Zahodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Minnesota Timberwolves (7) : LA Clippers (8) 109:104

Edwards 30, Russell 29, Beasley 12; George 34 (7 sk.), Jackson 17 (7 sk.), Powell 16



Sreda, 13. 4:

New Orleans Pelicans (9) :San Antonio Spurs (10) 113:103

McCollum 32, Ingram 27; Vassell 23, Murray 16, Poeltl 16 Petek, 15. 4.:

LA Clippers - New Orleans Pelicans Zmagovalec prvega dvoboja (7/8) je končal sezono kot sedmi, poraženec prvega dvoboja (7/8) in zmagovalec drugega dvoboja (9/10) pa se bosta pomerila za osmo mesto. Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (1) - ? (8)

Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5) Vzhodna konferenca:

Miami Heat (1) - ? (8)

Boston Celtics (2) - Brooklyn Nets (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

Lestvica po rednem delu:

