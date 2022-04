Goran Dragić si lahko oddahne

Slovenski košarkar Goran Dragić bo še šestič v karieri igral v končnici lige NBA. Dragić je z Brooklynom na tekmi za sedmo mesto ugnal Cleveland in si podaljšal sezono vsaj za štiri tekme. 35-letni košarkar, ki je zaradi protokola v povezavi s covid-19 izpustil zadnjih pet tekem, se je na obračunu play-ina vrnil na parket in v desetih minutah na igrišču dosegel tri točke, k temu dosežku pa je dodal še dva skoka in eno ukradeno žogo.

Vrhunci tekme:

Pri gostiteljih sta sicer blestela prva zvezdnika ekipe Kevin Durant in Kyrie Irving, ki sta skupaj dosegla kar 59 točk. Oba sta srečanje končala z dvojnim dvojčkom, Irving je zbral 34 točk in 12 asistenc, Durant pa 25 točk in asistenco manj od Irvinga. Brooklyn si je odločilno prednost priigral že v prvi četrtini, ki jo je dobil s 40:20, Nets pa so v prvih 12 minutah zadeli skoraj 71 odstotkov vseh metov. Cleveland na drugi strani pa ni vodil niti enkrat na obračunu. Gostje so se v končnici srečanja sicer nekajkrat približali na šest oziroma pet točk zaostanka, a zmaga Netsov ni bila ogrožena. Zmago in uvrstitev v končnico je z dvema zadetima prostima metoma slabih pet sekund pred koncem potrdil Irving.

Kyrie Irving je dosegel 34 točk. Foto: Reuters

Cleveland, pri katerem je Darius Garland dosegel 34 točk, bo imel zdaj za uvrstitev v končnico na voljo še popravni izpit proti zmagovalcu na srečanju med Atlanto in Charlottom. Brooklyn pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z Bostonom, ki je redni del sezone na vzhodu končal na drugem mestu. "To ekipo dobro poznamo in oni poznajo nas, zelo bo napeto. Verjamem, da bo na teh tekmah na sporedu izjemna košarka," je po tekmi s Clevelandom o naslednjih nasprotnikih dejal prvi strelec Brooklyna Irving, ki je proti Cavaliers zadel prvih 12 poskusov, v prvem polčasu pa je bil brez zgrešenega meta (9/9 met iz igre).

Slovenija bo imela tako v končnici tri predstavnike. Poleg Dragića z Brooklynom se bo Dallas z Luko Dončićem pomeril z Utah Jazz, Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa čaka serija tekem proti Golden State Warriors.

Na drugi tekmi dneva si je mesto v končnici na zahodu priigrala ekipa Minnesote Timberwolves, ki je s 109:104 odpravila Los Angeles Clippers.

Liga NBA, dodatne kvalifikacije (play-in): Vzhodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Brooklyn Nets (7) : Cleveland Cavaliers (8) 115:108

Irving 34 (12 as.), Durant 25 (11 as.), Brown 18 (9 sk., 8 as.), ..., Dragić 3 (0/2 za 2, 1/1 za 3), 2 sk., 1 ukr. žoga v 10 minutah; Garland 34, Mobley 19, Love 14 (13 sk.)



Sreda, 13. 4:

Atlanta Hawks (9) - Charlotte Hornets (10) Zahodna konferenca:

Torek, 12. 4.:

Minnesota Timberwolves (7) : LA Clippers (8) 109:104

Edwards 30, Russell 29, Beasley 12; George 34 (7 sk.), Jackson 17 (7 sk.), Powell 16



Sreda, 13. 4:

New Orleans Pelicans (9) - San Antonio Spurs (10) Zmagovalec prvega dvoboja (7/8) je končal sezono kot sedmi, poraženec prvega dvoboja (7/8) in zmagovalec drugega dvoboja (9/10) pa se bosta pomerila za osmo mesto. Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (1) - ? (8)

Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5) Vzhodna konferenca:

Miami Heat (1) - ? (8)

Boston Celtics (2) - Brooklyn Nets (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

