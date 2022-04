Alarm v Dallasu, poškodba Luke Dončića ob nepravem času #video

Košarkarji Dallasa so v zadnji tekmi rednega dela lige NBA doma premagali San Antonio (130:120). Znova je blestel Luka Dončić. Spogledoval se je z novim trojnim dvojčkom (26 točk, 9 asistenc in 8 skokov), nato pa zaradi poškodbe leve mečne mišice pred koncem tretje četrtine odšepal v slačilnico. Dvoboja ni nadaljeval, sledili bodo podrobnejši zdravstveni pregledi. Dallas čaka v noči na nedeljo prva tekma v končnici. Mavericks, ki so osvojili četrto mesto v zahodni konferenci, se bodo doma udarili z Utahom. Vlatko Čančar je zaigral prvič za Denver po daljši odsotnosti zaradi poškodbe stopala in po podaljšku izgubil proti Los Angeles Lakers. Znani so pari prvega kroga končnice.

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 130:120 (28:29, 59:59, 97:82)

Učinek Luke Dončića: 26 točk (met za tri 2/5, met za dve 6/13, prosti meti 8/8), 8 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 29 minutah

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti San Antoniu:

Potem ko je Luka Dončić na predzadnji tekmi Dallasa v tej sezoni (zmaga s 126:78 nad Portlandom) dobil še svojo 16. tehnično napako v sezoni, je kazalo, da bo moral izpustiti zadnji obračun rednega dela proti San Antoniu, a so v ligi NBA po pregledu dogodka s sobotne tekme spoznali napako sodnikov in Dončićevo kazen preklicali.

Luka Dončić je začutil bolečino v levi mečni mišici pred koncem tretje četrtine. Foto: Reuters

Slovenski čarovnik je bil tako na voljo trenerju Jasonu Kiddu tudi v noči na ponedeljek. Ljubljančan se je izkazal in svojo ekipo povedel do nove, že četrte zmage proti San Antoniu v tej sezoni, nato pa je občinstvo dobri dve minute pred koncem tretje četrtine obnemelo, ko je Dončić v bolečinah odšepal z igrišča. Klub je sporočil, da si je poškodoval levo mečno mišico.

Kako se je poškodoval Luka Dončić?

Luka Doncic hobbled off to the Mavs locker room in the 3rd quarter vs. the Spurs.



Doncic grabbed at his knee/calf area on this play.pic.twitter.com/f1TkXgnaRI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 11, 2022

Zdravstveni pregled z magnetno resonanco bo razkril, kako resna je narava poškodbe. Navijači Dallasa srčno upajo, da se bo 23-letni slovenski zvezdnik čim hitreje vrnil na parket, saj se bo že prihodnji konec tedna, prva tekma med Mavericks in Utah Jazz bo v Dallasu v noči na nedeljo, začela končnica lige NBA.

Kako je občinstvo v Dallasu pozdravilo Luko Dončića s skandiranjem "MVP, MVP":

.@luka7doncic addresses the crowd on Fan Appreciation Night!



Listen to those chants……. pic.twitter.com/So34GFIQqC — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2022

V njej imajo izbranci Jasona Kidda visoke načrte. "Lahko gremo do konca, resnično!," je po zmagi nad San Antonio Spurs, s katerimi je Dallas v tej sezoni "pometel" s 4:0, izpostavil Theo Pinson. Veselil se je svojega strelskega rekorda v dresu Dallasa in izpostavil največjo prednost Mavericks, izjemno vzdušje v ekipi in željo po sodelovanju. Dosegel je 16 točk. Ravno toliko jih je, prav vse v tretji četrtini, ki je odločila zmagovalca, saj so jo gostitelji dobili za +15, dosegel tudi Dorian Finney-Smith in poskrbel za svoj strelski rekord, kar se tiče števila košev v posamezni četrtini v ligi NBA, še bližje najboljšemu strelcu srečanja Dončiću pa je bil Jalen Brunson (18 točk).

Dallas se bo v prvem krogu končnice lige NBA pomeril u Utahom. Prva tekma bo v Teksasu v noči na nedeljo. Bo do takrat LD77 že nared za nastop? Foto: Reuters

Trener Kidd o poškodbi Dončića in Utahu Dončić Foto: Reuters ''Več o poškodbi bomo vedeli jutri. Upam, da ni nič resnejšega,'' je po dvoboju dejal trener Jason Kidd. Poškodba mečne mišice bi lahko slovenskega reprezentanta za določen čas oddaljila od parketov. V ligi NBA je v tej sezoni okrevanje košarkarjev, ko je govora o poškodbi mečne mišice, v povprečju trajalo 16 dni, zato bodo navijači Dallasa dan po zadnji tekmi rednega dela in 51. zmagi Mavericks v tej sezoni še kako nestrpno pričakovali sveže novice iz kluba. ''Poškodbe in odsotnosti so sestavni del igre. Bomo videli, kako se bo počutil. Dobra stvar je, da imamo v prvem krogu končnice prednost domačega igrišča, tako da nam ne bo potrebno za prvo tekmo potovati. Do prve tekme imamo na voljo še teden dni,'' je dodal Kidd za Bally Sports Southwest. Dallas se bo v uvodnem dejanju končnice pomeril s petouvrščenim Utahom, o katerem ima strateg Mavericks visoko mnenje. ''To bo velik izziv za nas. Moramo iti tekmo po tekmo. Utah je dobro vodeno moštvo, imajo zelo obetavne igralce, lahko igrajo na visoki ravni, izstopa zlasti njihova dobra obramba. To bodo še zabavni obračuni,'' je Kidd prepričan, da bodo ljubitelji košarke na bližajočih se dvobojih v Dallasu in Salt Lake Cityju lahko prišli na svoj račun.

Vrnitev Čančarja, Denver se bo spopadel z Golden Statom

Prvič po operaciji levega stopala, ki ga je v začetku leta za daljše obdobje oddaljila od košarkarskih igrišč, je v ligi NBA zaigral Vlatko Čančar. Dobil je priložnost na zadnji tekmi rednega dela, na kateri je njegov trener Michael Malone spočil kar štiri izmed petih članov udarne peterke. Srbski as Nikola Jokić, za mnoge prvi kandidat za osvojitev priznanja MVP, ki ga je osvojil že v prejšnji sezoni, je uradno manjkal zaradi poškodbe zapestja. Koprčan, ki je v nedeljo dopolnil 25 let, je proti Los Angeles Lakers tako zaigral kar 24 minut. Zbral je kar 8 skokov, dodal štiri asistence, z dvema točkama pa se je vpisal tudi na seznam strelcev.

Atraktivna asistenca Vlatka Čančarja na tekmi proti LA Lakers:

Vlatko Cancar taking a page out of The Joker's playbook 👀pic.twitter.com/sbnLqQFMOl — Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) April 11, 2022

Jezerniki so brez največjih zvezdnikov, manjkali so tako LeBron James, Anthony Davis kot tudi Russell Westbrook, z 41 točkami (rekord kariere) pa je zablestel Malik Monk, po podaljšku premagali Denver. Ta bi v primeru poraza Utaha v zadnjem krogu še lahko poskočil na peto mesto, a so Jazz zlahka premagali skromni Portland, tako da so Nuggets ostali na šestem mestu. Tako se bodo Jokić, Čančar in druščina v prvem krogu končnice pomerili z Golden Statom, ki je v zadnji tekmi rednega dela brez poškodovnega Stephena Curryja na krilih Klayja Thompsona prepričljivo ugnal New Orleans. Bojevniki so tako zadržali tretje mesto in preprečili Dallasu, da bi končal sezono na tretje mestu zahodne konference.

Pari končnice v ligi NBA: Zahodna konferenca:

Phoenix (1) - ? (8)

Memphis (2) - ? (7)

Golden State (3) – Denver (6)

Dallas (4) – Utah (5) Vzhodna konferenca:

Miami (1) - ? (8)

Boston (2) - ? (7)

Milwaukee (3) – Chicago (6)

Philadelphia (4) – Toronto (5) Dodatne kvalifikacije (play-in): Zahodna konferenca:

Minnesota (7) – LA Clippers (8)

New Orleans (9) – San Antonio (10) Vzhodna konferenca:

Brooklyn (7) – Cleveland (8)

Atlanta (9) – Charlotte (10) Zmagovalec prvega dvoboja (7/8) bo končal sezono kot sedmi, poraženec prvega dvoboja (7/8) in zmagovalec drugega dvoboja (9/10) pa se bosta pomerila za osmo mesto.

Liga NBA, 10. april: Brooklyn Nets : Indiana Pacers 134:126

Irving 35 (met iz igre 15/20), 7 sk., Brown 21, 7 sk., Durant (16 as., 10 sk., met iz igre 5/17) in Drummond (13 sk.) 20, Dragić ni igral; Brissett 28, 8 sk., Hield 21, 6 as., Washington Jr. 18, Haliburton 17, 10 as. Charlotte Hornets : Washington Wizards 124:108

Rozier 25, 6 as., Ball 24 (trojke 6/7), 10 sk., 9 as., 8 izg. žog; Hachimura 21, Kispert 20 Cleveland Cavaliers : Milwaukee Bucks 133:115

Love 32, 10 sk., Markkanen 23, 7 sk., Mobley 18, 10 sk., Osman 15; Mamukelashvili 28, 13 sk., T. Antetokounmpo 27, Nwora 24, 10 sk., Wigginton 18, 8 as., Tucker 15 Houston Rockets : Atlanta Hawks 114:130

Green 41 (met iz igre 14/26), Porter Jr. 26, 8 sk., 6 as.; Young 28, 11 as., Gallinari 26, Hunter 22, Capela 18, 13 sk. Memphis Grizzlies : Boston Celtics 110:139

Aldama 20, 10 sk., Williams 18, Konchar 17, 13 sk., 10 as., Anderson 16, 7 sk.; Tatum 31 (trojke 6/8), 9 sk., Brown 18, New York Knicks : Toronto Raptors 105:94

Toppin 42 (trojke 6/14), 10 sk., Quickley 34 (met za tri 4/11), 12 as., 10 sk.; Boucher 21, 7 sk., Trent Jr. 17 Orlando Magic : Miami Heat 125:111

Bamba (10 sk., trojke 5/9) in Hampton (trojke 4/7) 21, Okeke 17, Cannady in Brazdeikis 15, M. Wagner 14, 11 sk.; Oladipo 40 (trojke 5/11), 10 sk., 7 as., Smart 20, Highsmith 16 Philadelphia 76ers : Detroit Pistons 118:106

Milton 30 (met iz igre 11/18), Maxey in Reed 25; Garza 20, 10 sk., Livers 14 Minnesota Timberwolves : Chicago Bulls 120:124

Knight 17, 8 sk., Nowell 15, Reid 14; Williams 35 (trojke 3/4), Dosunmu 26, 6 as., Brown Jr. 17, 11 sk. Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 130:120

Dončić 26 (met za tri 2/5, met za dve 6/13, prosti meti 8/8), 8 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 29 minutah, Brunson 18, 6 sk., Finney-Smith in Pinson 16, Powell 12, 7 sk.; Johnson 24, 6 sk., Richardson 18, Murray 17, 7 as., Vassell 15 Los Angeles Clippers : Oklahoma City Thunder 138:88

Coffey 35 (trojke 7/10), 13 sk., Kennard 20, Boston Jr. 18, Moon 17; Kalaitzakis (6 sk.) in Simpson (9 sk., 7 as.) 17, Roby in Krejci 16, Hoard 14, 15 sk. New Orleans Pelicans : Golden State Warriors 107:128

Marshall 19, 6 as., Clark 17, 6 sk., Murphy III 15, 6 sk.; Thompson 41 (trojke 7/14), Poole 22, Kuminga 18 Phoenix Suns : Sacramento Kings 109:116

Shamet 27 (trojke 5/12), Wainright 15, Biyombo 14, 9 sk.; Jones (6 sk.), Holiday in DiVincenzo 19, Mitchell 18, 15 sk. Portland Trail Blazers : Utah Jazz 80:111

Perry 20 , 8 sk., McLemore 13; Hernangomez 22 (trojke 4/7), 8 sk., Gobert 18, 13 sk., Conley 14 Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 141:146 po podaljšku

Howard 25, Forbes 24, Cousins (9 sk.) in Hyland (6 as.) 17, Čančar 2 (met iz igre 1/2), 8 sk., 4 as., 1 izg. žoga v 24 minutah; Monk 41 (trojke 7/14), Reaves 31, 16 sk., 10 as., Ellington 18, Johnson 15, 8 sk., Gabriel 14, 10 sk.

Lestvica:

Preberite še: