Dončić in Mavericks pozorni na San Antonio

V ligi NBA se bosta ponoči v Teksasu spopadla moštvi San Antonio Spurs in Golden State Warriors, ta tekma pa bo zanimiva tudi za Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks. S Spursi se bodo namreč v ponedeljek zjutraj po slovenskem času pomerili na zadnji tekmi rednega dela, z Warriors pa se borijo za končno tretje mesto na lestvici zahodne konference.

Dallas si je že zagotovil najmanj četrto mesto na Zahodu po rednem delu lige NBA in s tem prednost domačega igrišča v končnici, a tretje mesto prinaša še ugodnost nekaj lažjega nasprotnika. Tretji so trenutno košarkarji Golden State, ki imajo s tekmo manj enako število zmag (51) in en poraz manj (29) od Dončićevih. V zadnjih dveh tekmah bo napeto, uslugo sosedom iz Teksasa lahko že v noči na nedeljo naredijo San Antonio Spurs z zmago nad Warriors, prav Spurs in Mavericks pa se bodo pomerili med seboj v noči na ponedeljek. Na tisti tekmi sicer Dončić ne bo smel igrati, na tekmi s Portlandom si je namreč prislužil 16. tehnično napako.

Za tretje mesto na Vzhodu se borijo tudi Philadelphia 76ers, ki trenutno za zmago zaostajajo za Boston Celtics. Tokrat se bodo pomerili z Indiana Pacers.

Liga NBA, 9. april: 19:00, Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 0:00, Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 2:30, San Antonio Spurs - Golden State Warriors 3:30, Los Angeles Clippers - Sacramento Kings

Lestvica:

