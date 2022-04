Slovenski košarkar Luka Dončić je na tekmi proti Portland Trail Blazers zaradi predolgega jezika dobil tehnično napako in tako ne bo smel igrati na zadnji tekmi rednega dela lige NBA. Dončić je prepričan, da to ni bila tehnična napaka, po tekmi pa je svojo plat zgodbe povedal tudi sodnik Tony Brothers.

Doncic on the tech: pic.twitter.com/uBpKmo5IUx — Brad Townsend (@townbrad) April 9, 2022

Uradno je bila to za Luko Dončića 16. tehnična napaka v letošnji sezoni, kar pomeni, da naš košarkar ne bo smel igrati na tekmi proti San Antonio Spurs. Ta bi bila lahko zelo pomembna, saj bi lahko odločala o tem, ali bo Dallas redni del končal na tretjem ali četrtem mestu zahodne konference. Odvisno bo tudi od košarkarjev Golden State Warriors, ki imajo pred seboj še dve tekmi v gosteh.

Luka Dončić je menil, da bi morali tehnično napako razveljaviti. Foto: Reuters

Dončić: Samo vprašal sem ga …

Ljubljančan je po tekmi dejal, da je prepričan, da to ni bila tehnična napaka. "Če vprašate mene, mislim, da bi morala biti 100-odstotno preklicana, ker to vsekakor ni bila tehnična napaka. Nobenega opozorila ni bilo, ničesar ni bilo. Samo vprašal sem ga: 'Kako to ni bil prekršek?' Upam, da bo razveljavljena in da bom lahko igral v nedeljo," je povedal slovenski zvezdnik lige NBA.

Dallas Mavericks Luka Doncic reacts after being hit with his 16th technical foul of the season, automatically drawing a one-game suspension. Luka thought he'd been fouled by Portland's Elijah Hughes as he threw up a nearly half court shot to end the first quarter. pic.twitter.com/KLsixl4wks — Tom Fox (@TomFoxPhoto) April 9, 2022

Sodnik Tony Brothers je priznal, da Luka Dončić ni preklinjal. Foto: Guliverimage

Dončić je bil ob koncu prve četrtine jezen, ker sodniki niso dosodili prekrška nad njim. Naredil naj bi ga Elijah Hughes. Dončić je čez igrišče šel do sodnika Tonyja Brothersa, da bi se z njim pogovoril. Ob tem ga je poskušal ustaviti soigralec Dorian Finney-Smith, a ni pomagalo. Dončić je na svoje veliko začudenje zelo hitro dobil tehnično napako.

"Ob koncu četrtine je vrgel in menil, da je bil nad njim narejen prekršek. Začel se je pritoževati vsem sodnikom, hodil proti zapisnikarski mizi, še vedno se je pritoževal in dobil tehnično napako za nenehno pritoževanje," je po tekmi povedal Tony Brothers. Ko so ga še vprašali, ali je Luka morda preklinjal, je odgovoril, da ni.

"Če sem iskren, ne vem, zakaj sem dobil tehnično napako," je na novinarski konferenci izjavil Dončić, ki je na tekmi dosegel 39 točk, čeprav je v zadnji četrtini sedel na klopi.

Luka Dončić in trener Jason Kidd Foto: Guliverimage

Trener Dallasa dvomi, da jo bodo razveljavili

Dallas Mavericks so si v zahodni konferenci že zagotovili četrto mesto in prednost domačega igrišča. Jason Kidd, glavni trener Dallasa, dvomi, da bodo Dončiću razveljavili tehnično napako in mu s tem omogočili igranje na nedeljski tekmi.

"Je, kar je. Mi se že pripravljamo na tekmo proti San Antoniu. Če bo lahko igral, bo igral. Če ne bo smel, bo igral v končnici. Nič hudega," je povedal Kidd, ki je imel v letošnji sezoni tudi sam "težave" s sodnikom Brothersom. Ta ga je 1. aprila na tekmi proti Washington Wizards izključil s tekme.

"Tony me je vrgel ven že kot igralca, ven pa me je vrgel tudi že kot trenerja. Vprašal sem ga: 'Čigava je žoga?' Na žalost je vzel to osebno in me vrgel ven. Se zgodi," je za ESPN povedal Kidd.