Fantastična predstava Dončića, ki pa je izgubljen za naslednjo tekmo #video

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks so v noči na soboto visoko premagali Portland Trail Blazers z izidom 128:78 in si zagotovili prednost domačega terena v prvem krogu končnice. Še vedno je v igri tretje mesto v zahodni konferenci. Luka Dončić, ki je na tekmi zbral 39 točk, 11 skokov in 7 asistenc, zaradi 16. tehnične napake v sezoni na zadnji tekmi rednega dela ne bo smel igrati.

Luka Dončić je na tekmi znova prikazal odlično predstavo. Slovenski košarkar je na tekmi dosegel 39 točk, ob tem pa v svojo statistiko vpisal še 11 skokov in 7 podaj. Tekma je imela za 23-letnega Ljubljančana nekaj grenkega priokusa.

Dobil je 16. tehnično napako v sezoni in ne bo smel igrati na naslednji tekmi

Dončić je ob koncu prve četrtine dobil 16. tehnično napako v tej sezoni, kar avtomatično pomeni, da na naslednji tekmi ne bo smel igrati. Luka je ob zvoku sirene poskusil z metom s sredine igrišče in bil prepričan, da je bil nad njim narejena osebna napaka. To naj bi storil Elijaha Hughesa. Naš najboljši košarkar je protestiral pri sodniku Tonyju Brothersu. A učinek je bi ravno nasproten, saj je Brothers Ljubljančanu dosodil tehnično napako in bo moral zaradi tega na zadnji tekmi rednega dela v nedeljo proti San Antoniu počivati.

"Tehnično napako sem dobil, ko sem vprašal, kako, da to ni prekršek ... To je to. "Če vprašate mene, bi morali odločitev preklicati. To ni bila tehnična napaka. Samo vprašal sem," se je po tekmi branil Dončić.

Luka Dončić je zadnjo četrtino tekme gledal s klopi. Foto: Reuters

Luka Dončić zaradi visokega vodstva Dallasa v zadnji četrtini ni igral, a bil kljub temu najboljši košarkar Dallasa. Dwight Powell je na tekmi dosegel 18 točk, Dorian Finney Smith pa se je ustavil pri 15 točkah. Odločilen je bil skok pod obročema, ki ga je Dallas dobil kar z 51:29, pa tudi met iz igre, ki je bil pri gostiteljih kar 53,2 odstoten, Dončićev 57,1, pri gostih pa le 37,3.

V igri je še tretje mesto

Mavericksi so si že zagotovili četrto mesto in prednost domačega parketa v uvodnem krogu končnice. Imajo pa še možnost, da redni del sezone končajo na tretjem mestu zahodne konference. A bo to odvisno tudi od Golden State Warriors, ki imajo pred seboj še dve zahtevni gostovanji.

Zadnja tekma rednega dela Dallasa in ekipo čaka v ponedeljek zjutraj po slovenskem času (3.30), ko se bodo doma pomerili še s San Antonio Spurs.

Kevin Durant je bil najboljši košarkar Brooklyne Nets. Foto: Guliverimage

Brooklyn brez Dragiča premagal Cleveland

Brooklyn pa je s 118:107 premagal Cleveland, tudi tokrat brez obolelega Gorana Dragića. Kevin Durant je za zmagovalce dosegel 36 točk, pri Clevelandu je z 31 koši izstopal Darius Garland.

Z zmago si je Brooklyn priigral sedmo mesto na vzhodu, to pa bo zanesljivo obdržal, če v nedeljo doma užene Indiano.

LeBron James predčasno sklenil sezono Košarkarski zvezdnik LeBron James je zaradi poškodbe gležnja predčasno sklenil sezono v dresu Los Angeles Lakers, so v izjavi za javnost sporočili jezerniki. James se s svojim moštvom ni uvrstil v končnico, levi gleženj pa si je poškodoval 27. marca. Takrat so bili Lakers še v boju za tako imenovani play-in, oziroma dodatne tekme za nastop v končnici. S serijo porazov, ta trenutno znaša osem tekem, pa je postalo jasno, da jezernikov v letošnji končnici ne bo. James je v tej sezoni sicer drugi najboljši strelec lige, na tekmo v povprečju dosega 30,3 točke in ostaja v igri za naziv najboljšega strelca. Trenutno je pred njim le Joel Embiid (Philadelphia 76ers), ki ima še za desetinko odstotka boljši izkupiček. Vse to pa je slaba uteha za 37-letnega zvezdnika iz Akrona, saj se z zvezdniškima soigralcema Anthonyjem Davisom in Russellom Westbrookom ni upravičil visokih pričakovanj javnosti pred začetkom sezone. Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo jezerniki razmerje zmag in porazov 31-49 ter zasedajo 11. mesto v zahodni konferenci, v celotni ligi pa ima le sedem moštev slabši izkupiček. STA

