Težke, a dobrodošle izkušnje za Dončića

Jason Kidd verjame, da je Luka iz težkih preizkušenj veliko odnesel in bo to vnovčil že letos v končnici. Foto: Guliverimage

Za razliko od prejšnjih izkupičkov v rednem delu sezone lige NBA ima letošnji za Dallas Mavericks bolj pozitivno konotacijo. Pogled proti končnici je svetlejši, z več optimizma. Teksačani z Luko Dončićem na čelu dobro funkcionirajo na parketu. Glavni trener Jason Kidd je sestavil raznoliko moštvo in vpeljal sistem, ki je učinkovit. Prvi mož stroke je pred vstopom v izločilne boje izpostavil, da so Lukovi porazi iz bližnje preteklosti dobra šola za osebno rast in napredovanje v karieri, hkrati pa verjame, da bo napredek naredil že letos.

Do konca rednega dela morajo košarkarji Dallas Mavericks odigrati še dve tekmi. Že v noči na četrtek bi si lahko zagotovili najmanj četrto mesto in prednost domačega terena v prvem krogu končnice, če bodo premagali Portland Trailblazers, ki ne bodo videli izločilnih bojev in bodo ta konec tedna zaključili sezono.

Veliko več je v igri pri Dallasu. Trenutno so pri razmerju zmag in porazov 50:30. Prvič po letu 2015 so presegli mejo 50 zmag in drugič po šampionski sezoni 2010/11. Vodstvo in navijači polagajo velike upe tudi za izločilne boje in imajo ob tem tehten razlog.

Po veliki rošadi sredi sezone, ko so se poslovili od Kristapsa Porzingisa in so v svoje vrste pripeljali Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa, je igra dobila dodatno širino. Povrhu vsega prvi zvezdnik Luka Dončić igra na MVP ravni in bi moral biti ob koncu rednega dela resen kandidat za laskavo lovoriko.

Dvakrat izpad v prvem krogu, boleč poraz na olimpijskih igrah

Slovenski čudežni deček je že četrto sezono v najmočnejšem klubskem košarkarskem tekmovanju na svetu in je v tem času pridobil veliko izkušenj. V zadnjih letih so bile tudi grenke in niso bile povezane le z igranjem v ligi NBA.

Spencer Dinwiddie se je izkazal za dobro okrepitev. Foto: Reuters

Pred dvema letoma je prvič okusil slast igranja v končnici in moral v balončku v Orlandu v prvem krogu priznati premoč Los Angeles Clippers. Moštvo iz Kalifornije je bilo boljše s 3:2 v zmagah. Odločilno tekmo je Dallas izgubil s 97:111.

Čez leto sta se ekipi vnovič pomerili v prvem krogu in spet je zadnja tekma odločala o tistemu, ki bo napredoval. Vse do odločilnega obračuna sta bili ekipi uspešni le na gostovanju. V sedmem dvoboju napete serije so nato LA Clippers na domačem parketu s 126:111 odpravili Mavericks in si podaljšali sezono.

Nekaj mesecev za tem je Luka v veliki meri pomagal Sloveniji pri pohodu do zgodovinskih olimpijskih iger. V Tokiu je bil s soigralci v središču pozornosti. V igri je bila medalja, a sta prišla poraza proti Franciji in Avstraliji. Najbolj je bolel polfinalni proti galskim petelinom, pri katerih je Nicolas Batum blokiral zmagoviti met Klemna Prepeliča. V tekmi za bronasto medaljo je bila nato Avstralija prepričljivo boljša od psihično in fizično izmučenih Slovencev, ki so zaključili olimpijski turnir na nehvaležnem četrtem mestu.

In prav te težke izkušnje so po mnenju glavnega trenerja Dallasa dobrodošle, čeprav so bolele.

Zaščitil bo Dončića, se več pogovarjal s sodniki

"Ravno ta hiter tečaj na velikem odru ti da osnovno, da veš, kaj moraš narediti, da si uspešen. Zelo blizu je bil uspehu. Mislim, da bo lahko iz preteklih izkušenj črpal za nove podvige. Z začetkom končnice se bo vrnil na veliki oder, vanj bo uprt soj luči. Vemo, kakšna je njegova želja. A se nenehno pogovarjamo in izpostavljamo, da za višji domet potrebujemo tudi preostale košarkarje."

Kidd bo na vsakem koraku pomagal fantom. Foto: Guliverimage

Kako je osvojiti naslov prvaka v ligi NBA in igrati pomembno vlogo v končnici, dobro ve prav Kidd, ki je bil kot organizator igre eden najboljših. Leta 2011 se je skupaj z Dirkom Nowitzkim in soigralci veselil edinega naslova prvaka za Dallas. In kako bo v izločilnih bojih pomagal Dončiću na psihološki ravni? "Prepoznaval bom in se pogovarjal v trenutkih, ko bom videl, da postaja razdražen. Prav tako bom več komuniciral s sodniki in ga tako zaščitil, da njemu ne bo treba. Temu pravim partnerstvo. Naredil bom vse, da ga zaščitim kakor tudi preostale fante," je odgovoril Kidd.

"Samo ostani miren. Imam te."

O Kiddu je Dončić dejal: "Daje mi mirnost in se z mano pogovarja o teh stvareh. Govori mi: "Samo ostani miren. Imam te." In v teh trenutkih mi je veliko pomagal."

Kidd se bo več pogovarjal s sodniki in bo s tem skušal zaščititi Dončića, ki se sicer nemalokrat dotakne sodniških odločitev. Foto: Guliverimage

Prav psihološki vidik je v izločilnih bojih zelo pomemben, saj morajo biti košarkarji zbrani od začetka do konca. Na tnalu je veliko in z mirno glavo je lažje priti do želenega cilja. Vsi pa vemo, kaj Dončića zanima. Nenehno se spogleduje proti najvišjim dosežkom in v ligi NBA je to naslov prvaka.

"Zmagovalne ekipe bodo vedno govorile o psihološkem boju, ki so ga morale dobiti na poti do končnega uspeha. In to je lahko naporno. A če ti uspe združiti moči z vsemi deležniki, se lahko ob tem zabavaš," razlaga Kidd.

Psihološki napredek v končnici

Verjame, da se je iz preteklih končnic Luka veliko naučil in pridobil izkušnje, ki mu bodo koristile v letošnji izvedbi, ki prihaja kmalu na vrsto: "Vse je pomembno, kar sem že prej povedal, potem je tu še tekmec, ki stoji nasproti. Ali imaš prednost pred njim ali je fizična ekipa, ki te bo skušala izčrpati ... Pomembno je, kako se psihološko pripraviš. Mislim, da bo verjetno mentalna plat končnice ena od večjih področjih za Lukovo osebnostno rast. Verjamem, da bo napredoval."

Foto: Reuters

S kom se bodo Mavericks pomerili v prvem krogu, še ni jasno. Najbolj realni tekmeci so Utah Jazz, Denver Nuggets ali Minnesota Timberwolves. In ker je odprtih še veliko možnosti, se strokovni štab težko že zdaj pripravlja na prvega tekmeca v izločilnih bojih.

Dallas je trenutno na četrtem mestu zahodne konference. Če bodo Golden State Warriors ponoči izgubili, potem bi napredoval na tretje, saj bi imeli ob enakem razmerju zmag in porazov boljši medsebojni izkupiček. Bojevnike so namreč na štirih tekmah trikrat premagali. Do konca rednega dela bodo Dončić in druščina odigrali še dve tekmi. V noči na soboto torej proti Portland Trailblazers, dva dni pozneje pa še proti San Antonio Spurs.