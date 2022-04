Neupravičeno

Na NBA.com so prejšnji petek naredili predzadnji prerez uspešnosti košarkarjev v ligi NBA in nekoliko prilagodili lestvico, ki označuje najkoristnejše košarkarje v najmočnejšem košarkarskem klubskem tekmovanju. Vodilni položaj je v rokah lanskoletnega lastnika nagrade MVP Nikole Jokića (Denver Nuggets). Po zadnji razporeditvi košarkarjev je na drugem mestu Giannis Antetkounmpo (Milwaukee Bucks), tretji je Joel Embiid (Philadelphia 76ers), četrti Jayson Tatum (Boston Celtics) in peti Devin Booker (Phoenix Suns).

Lestvica v boju za MVP, ki jo vodijo na uradni strani lige NBA

Košarkar Klub Točke Skoki Asistence Zmage/porazi 1. Nikola Jokić Denver Nuggets 26,8 13,7 8 47/32 2. Giannis Antetokounmpo Milwaukke Bucks 30,1 11,6 5,8 48/30 3. Joel Embiid Philadelphia 76ers 30,2 11,6 4,2 48/30 4. Jayson Tatum Boston Celtics 27 8 4,4 49/30 5. Devin Booker Phoenix Suns 26,6 5 4,9 62/16 6. Luka Dončić Dallas Mavericks 28,3 9,1 8,7 49/30 7. DeMar DeRozan Chicago Bulls 28 5,3 5 45/33 8. Ja Morant Memphis Grizzlies 27,6 8 4,4 55/23 9. Kevin Durant Brooklyn Nets 30,1 7,3 6,1 40/38 10. Karl-Anthony Towns Minnesota 24,6 9,8 3,6 45/32

*Statistika je bila narejena na 5. april

Dončić se ne ozira na lovoriko MVP, zanimajo ga zmage Dallasa

Iz najboljše peterice je bil izrinjen slovenski košarkarski mojster Luka Dončić, ki je sicer res nekoliko zadržano vstopil v sezono, a je na preteklih 22 tekmah v povprečju dosegal 32,3 točke, 9,6 skoka in 7,8 asistence. Na zadnjih petih, v katerih je vknjižil štiri zmage, celo 33,8 točke, 10,2 asistence in 9,2 skoka na tekmo.

Foto: Reuters

V nedeljo je denimo premagal Antetokounmpa in druščino Bucks ter bil z 32 točkami, 15 asistencami in osmimi skoki najboljši posameznik na parketu. In to na gostovanju. Zato bi ga mogli ta petek spet uvrstiti med najboljšo peterico, zlasti, če bo zablestel tudi v noči na četrtek proti Detroit Pisons.

Če pogledamo statistiko v celotni sezoni, je Luka pri sledečih številkah 28,3 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence. Član Mavericks bi moral biti brez kančka dvoma uvrščen v rang Jokića, Antetokounmpa in Embiida, saj ima Dallas celo boljše razmerje zmag in porazov od klubov teh treh košarkarjev. In ta segment se v boju za MVP tekmo prav tako upošteva.

A se Dončić na ta naziv ne ozira: "Mediji o tem govorite. Temu ne posvečam preveč pozornosti. Nekaj sem videl, vendar ni pomembno. Zmagujemo. To me zanima. Naš cilj je, da bomo imeli v prvem krogu končnice prednost domačega terena. Tako blizu smo. Imamo še tri tekme in to je trenutno naš cilj."

V igri je še tretje mesto

Če bo zaključil redni del v stilu, bi lahko resneje kandidiral za laskavo lovoriko, ki je v karieri niti od blizu ni pogledal še noben slovenski košarkar. Pred njim in soigralci so tri tekme. Gostovanje pri Detroitu in domači tekmi proti Portlandu in San Antoniu so še na meniju. Prva nasprotnika sta krepko od boja za končnico, medtem ko Spurs lovijo dodatne kvalifikacije.

Pogled proti tretjemu mestu. Foto: Reuters

V kolikor bi Dallas do konca rednega dela osvojil eno zmago več kot Golden State, bi ga prehitel na tretjem mestu, saj ima boljši medsebojni izkupiček, kar bi bil svojevrsten dosežek za Mavericks, Luka pa bi močno potrkal na vrata, da bi ga resneje uvrščali v boj za lovoriko MVP. Za zdaj je neupravičeno izven najboljše peterice.