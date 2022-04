Številne neznanke na poti Dončića in Dragića

Redni del v ligi NBA se počasi preveša h koncu. Čeprav je tekem le še za peščico, pa je odprtih še kar nekaj vprašanj. O zadnjih mestih v končnici bo odločal play-in turnir. Na tem bodo za zadnji mesti na zahodu in vzhodu končnice obračunale ekipe, ki so po koncu rednega dela uvrščene na mesta od 7. do 10. Nato se bosta med seboj pomerili 7. in 8. ekipa rednega dela ter 9. in 10. moštvo prvega dela. Zmagovalec tekme med sedmo in osmo ekipo si bo zagotovil sedmo mesto po rednem delu. Poraženec te tekme bo za zadnje mesto v končnici obračunal z zmagovalcem tekme med ekipama, uvrščenima na 9. in 10. mesto. Tekme play-ina bodo na sporedu med 12. in 15. aprilom, končnica pa se bo uradno začela 16. aprila.

Kje bodo redni del sezone končali košarkarji Dallas Mavericks? Foto: Guliverimage

Mesto v končnici so si že zagotovili košarkarji Dallas Mavericks, ki jih uspešno vodi Luka Dončić. Dallas je po zadnji zmagi nad Milwaukeejem vse bližje temu, da bo imel v končnici, prvič odkar v Teksasu igra tudi Dončić, v prvem krogu prednost domačega igrišča. Dallas je imel prednost domačega parketa nazadnje leta 2011, ko so tudi osvojili šampionski prstan, vse bližje pa so tudi izkupičku 50 zmag (trenutno jih imajo 49), kar jim je v rednem delu nazadnje uspelo leta 2015.

Dallas si do konca rednega dela še lahko zagotovi drugo mesto na zahodu, nižje od šestega pa Mavs ne morejo končati. Tako je usoda Dallasa še v zraku. Čeprav obstaja možnost, da bo Dallas v končnici igral proti Golden Statu ali Minnesoti, pa je veliko bolj verjetno, da bodo prvi tekmeci varovancev Jasona Kidda v končnici košarkarji Utah Jazz ali Denver Nuggets, pri katerih se počasi po poškodbi na parket vrača tudi Vlatko Čančar. Ta je okreval po zlomu kosti v stopalu in se zdaj vrača v trenažni proces, kljub temu pa ne gre verjeti, da bo imel v končnici vidnejšo vlogo na poti Denverja.

Brooklyn v zahtevnem položaju, a ... Gorana Dragića čaka play-in. Foto: Guliverimage

V veliko zahtevnejšem položaju pa je klub tretjega slovenskega predstavnika v ligi NBA Gorana Dragića. Brooklyn Nets so namreč trenutno deseta ekipa vzhodne konference s 40 zmagami in 38 porazi in si ne morejo več priigrati neposredne vstopnice za končnico. Brooklyn do konca rednega dela čakajo še štiri tekme, sedmi Cleveland pa ima trenutno tri zmage več od kluba slovenskega košarkarja, medtem ko je šesti Toronto Netsom že nedosegljiv. A kljub nezavidljivemu položaju si pri Brooklynu lahko vsaj nekoliko oddahnejo, saj nižje od desetega mesta ne morejo končati, tako da so si že zagotovili mesto v play-inu. A to je verjetno slaba tolažba za klub, ki je na začetku sezone veljal za enega izmed favoritov za osvojitev šampionskega prstana.

Kaj lahko se tako zgodi, da bo letošnja končnica minila brez prisotnosti dveh izmed največjih zvezdnikov lige, Kevina Duranta in LeBrona Jamesa. Kajti še veliko bolj kot Brooklynu teče voda v grlo košarkarjem Los Angeles Lakers, ki so po zadnjem porazu šele na enajstem mestu zahoda, do konca rednega dela pa jih čaka trnova pot do play-ina. Da bi se Jezerniki uvrstili na deseto mesto v zahodni konferenci in s tem v dodatne kvalifikacije za končnico, bi morali na štirih preostalih tekmah doseči tri zmage več kot San Antonio Spurs. Ob tem se bodo Lakers na eni izmed preostalih tekem pomerili s Phoenixom, ki je v tej sezoni za zdaj na 78 tekmah izgubil le 16-krat in je prikovan na prvo mesto zahoda.

Devin Booker se lahko s Phoenixom že povsem osredotoči na končnico, medtem ko LeBron James in LA Lakers nimajo mirnega spanca. Foto: Guliverimage

Pri klubu iz Arizone so lahko že povsem osredotočeni na delo v končnici, prav tako je oddano drugo mesto, ki bo po rednem delu pripadlo Memphisu. Bolj nejasno je stanje na vzhodu, kjer je trenutno na prvem mestu Miami, a lahko ob zanj neugodnem razpletu pade na četrto mesto. Vsekakor se obeta zanimiv zadnji teden rednega dela, nato pa bo šlo zares.

Zahod: Trenutni boj za uvrstitev v končnico: 5. Denver Nuggets, 47-32

6. Utah Jazz, 46-32

7. Minnesota Timberwolves, 45-34

8. LA Clippers, 39-40

9. New Orleans Pelicans, 34-44

10. San Antonio Spurs, 33-45

11. Los Angeles Lakers, 31-47 Ekipe od 12. mesta naprej (Sacramento, Portland, Oklahoma City, Houston) nimajo več možnosti za uvrstitev v končnico. Ob tem Minnesota ne more rednega dela končati slabše kot na sedmem mestu, LA Clippers pa so zapečateni na osmem mestu. San Antonio Spurs so v medsebojnem razmerju boljši od LA Lakers, kar pomeni, da morajo Lakers redni del končati z boljšim izkupičkom od Spursov, če se želijo uvrstiti v končnico. Če bi se sezona končala danes, bi bil play-in na zahodu videti tako: Minnesota Timberwolves (7.) - Los Angeles Clippers (8.) New Orleans Pelicans (9.) - San Antonio Spurs (10.) Vzhod: Trenutni boj za uvrstitev v končnico: 5. Chicago Bulls, 45-33

6. Toronto Raptors, 45-33

7. Cleveland Cavaliers, 43-36

8. Atlanta Hawks, 41-37

9. Charlotte Hornets, 40-38

10. Brooklyn Nets, 40-38 Vse ekipe za 10. mestom (Washington, New York, Indiana, Detroit, Orlando) so že izločene iz boja za play-in. Ob tem sta Charlotte in Brooklyn že izločena iz boja za šesto mesto, kar pomeni, da bosta oba igrala v play-inu. Cleveland in Atlanta si še lahko zagotovita neposredno mesto v končnici. Če bi se sezona končala danes, bi bil play-in na vzhodu videti tako: Cleveland Cavalier (7.) - Atlanta Hawks (8.) Charlotte Hornets (9.) - Brooklyn Nets (10.)

