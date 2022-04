Dončić znova čaral in začaral tudi enega največjih zvezdnikov lige NBA #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je v nedeljo zvečer z Dallasom vknjižil novo veliko zmago. Mavs so s 118:112 ugnali prvake Milwaukee Bucks in se še močneje zasidrali na četrtem mestu zahodne konference lige NBA. Odlično igro je znova pokazal tudi slovenski košarkar, ki je bil z 32 točkami prvi strelec tekme. Temu dosežku je dodal osem skokov in 15 asistenc, ena izmed teh se je znašla tudi med desetimi najboljšimi akcijami večera.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je poskrbel za novo mojstrsko predstavo. 23-letni Ljubljančan je z Dallasom v gosteh preskočil še prvake Milwaukee Bucks in je zdaj z Mavsi pri 49 zmagah in 30 porazih. Za tretjim Golden Statom Dallas na zahodu zaostaja le zmago. Raznovrstno predstavo, ki je znova navdušila košarkarsko javnost, je pokazal tudi Dončić. Ta se je s podajo Dwightu Powellu uvrstil tudi med najboljših deset akcij dneva. Zavihtel se je na sedmo mesto.

Na račun slovenskega košarkarja so po novi vrhunski predstavi prispele številne pohvale, med drugim je o tem spregovoril tudi prvi zvezdnik Milwaukeeja Grk Giannis Antetokounmpo. "Mislim, da smo pri pokrivanju Luke naredili dobro delo, a res je zelo zelo talentiran. Res je vrhunski košarkar. Vedno naredi pravo potezo, ne glede na to ali se odloči za podajo ali met. Vedno se dobro odloči. On je eden izmed najbolj talentiranih igralcev v ligi oziroma kar eden izmed najbolj talentiranih igralcev v zgodovini," je dejal grški košarkar.

