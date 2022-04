Nowitzki še enkrat več dokazal, kaj si misli o Dončiću #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirk Nowtizki je Dončića izbral med najboljših pet evropskih košarkarjev, ki so kadarkoli igrali v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Izboru najboljše petorke lige NBA se je pridružil tudi legendarni Dirk Nowitzki, ki za mnoge velja za enega najboljših evropskih košarkarjev, ki so kadarkoli stopili na parket lige NBA. Izbral je deset košarkarjev, ki bi jih uvrstil v dve petorki, sebe pa je pri tem izpustil.

V prvo peterico je uvrstil tudi Luko Dončića, ki je bil tudi soigralec Nowitzkega pri Dallasu. "Seveda moram med najboljših pet uvrstiti tudi Luko. Ob tem je še moj dober prijatelj," je ob izbiri dejal Nemec.

V prvo petorko so se poleg Dončića uvrstili še Francoz Tony Parker, pokojni Hrvat Dražen Petrović, Grk Giannis Antetokounmpo (Grčka) in Španec Pau Gasol. V drugo najmočnejšo zasedbo pa je Dirk uvrstil Srba Nikolo Jokića, Nemca Detlefa Schrempfa, Srba Peđo Stojakovića, Hrvata Tonija Kukoća in Litovca Arvydasa Sabonisa.

