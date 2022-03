Noro, kakšna predstava čarovnika Dončića! #video

Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 112:120 (30:34, 67:61, 89:100)

Učinek Luke Dončića: 35 točk (met za tri 3/6, met za dve 11/20, prosti meti 4/4), 13 asistenc, 9 skokov, 1 ukr. žoga, 2 blokadi, 3 izg. žoge v 38 minutah

Kakšna predstava 23-letnega slovenskega zvezdnika! Da bo to še eden izmed veličastnih večerov Luke Dončića, je mladi Ljubljančan namignil že v prvi četrtini, ko je soigralcem podelil kar osem asistenc in izenačil svoj rekord v ligi NBA. V drugi četrtini je poskrbel za eno najbolj vročih potez večera, ki je hitro postala spletna uspešnica. Z ''lažno'' podajo si je privoščil nekdanjega soigralca, zdaj pa centra Clevelanda Mosesa Browna, ki nekaj sekund sploh ni vedel, kje je žoga. To je izkoristil Dončić in neovirano z bližine dosegel koš.

Kako si je Luka Dončić privoščil nekdanjega soigralca Mosesa Browna in ga prelisičil z "lažno" podajo:

Najboljšemu strelcu Dallasa se je v tretji četrtini povsem odprlo. V tem delu srečanja je dosegel kar 20 točk, navduševal zbrane v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse, na koncu pa se je lahko eden največjih zvezdnikov lige NBA, katerega vedno več ljubiteljev košarke uvršča med kandidate za priznanje MVP sezone, pohvalil s 35 točkami in dragoceno zmago Dallasa (128:110)! Do novega trojnega dvojčka mu je zmanjkal le en skok. Izkazal se je namreč še s 13 asistencami in 9 skoki, v obrambi pa je opozoril nase z dvema blokadama in ukradeno žogo.

Vrhunci dvoboja v Clevelandu:

Dallas Mavericks so tako prekinili niz treh zaporednih porazov na gostovanjih, na lestvici zahodne konference pa bi se lahko, če bo Phoenix upravičil vlogo favorita proti Golden Statu, slednji bo še nekaj časa pogrešal poškodovanega Stephena Curryja, povzpeli na visoko tretje mesto!

Vrhunci Luke Dončića na tekmi v Clevelandu:

Slovenski navijači v Clevelandu so spremljali Luko Dončića že na ogrevanju:

Heard some Mavs calling this “Luka’s second home,” and they’re not wrong.



Cleveland has the largest Slovenian population in the U.S., and there’s a big crowd watching Luka Doncic warm up more than an hour before tip vs. Cavs. pic.twitter.com/uwqsLCaAjG — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 30, 2022

First Cavs game. Youngest kid is a huge @luka7doncic fan. Sitting way up here... pic.twitter.com/nAm13h76oL — Marc Kovac (@ohiocapitalblog) March 30, 2022

V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih 11 tekem, dogajanje pa se je začelo v Clevelandu, Indianapolisu in Washingtonu. Na srečanju med Clevelandom in Dallasom ne manjka slovenskih navijačev.

Liga NBA, 30. marec: Cleveland Cavaliers : Dallas Mavericks 112:120

LeVert 32 (trojke 3/4), 6 sk., Garland 25 (trojke 4/4), 10 as., 5 sk., Stevens 16, Markkanen 13, 6 sk., Brown 12, 9 sk.; Dončić 35 (met za tri 3/6, met za dve 11/20, prosti meti 4/4), 13 asistenc, 9 skokov, 1 ukr. žoga, 2 blokadi, 3 izg. žoge v 38 minutah, Finney-Smith 28 (trojke 6/12), Brunson 18, 6 as., 5 sk., Powell 15, 5 sk.



Indiana Pacers : Denver Nuggets 118:125

Hield 20, Taylor 18, Bitadze 17, 10 sk., Haliburton (12 as., 5 sk.) in Smith (7 sk.) 15; Jokić 37 (met iz igre 15/19), 13 sk., 9 as., 7 izg. žog, Hyland 20, 7 as., Barton 18, Čančar ni kandidiral za tekmo



Washington Wizards : Orlando Magic 127:110

Porzingis 35 (met iz igre 11/18), 8 sk., Caldwell-Pope 25, Hachimura in Gafford 17, 7 sk.; F. Wagner 28, 5 sk., Fultz 19, 7 as.



Toronto Raptors : Minnesota Timberwolves 125:102

Trent Jr. 29 (trojke 6/8), Anunoby 22 (trojke 4/4), 5 sk., Barnes 17, 5 sk.; Edwards 24, 8 sk., Towns 16, 10 sk., 7 izg. žog 01.30 Boston Celtics – Miami Heat

01.30 New York Knicks – Charlotte Hornets

02.00 Houston Rockets – Sacramento Kings

02.00 Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks

02.30 San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies

04.00 Golden State Warriors – Phoenix Suns

04.00 Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans

