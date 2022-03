Dončić v središču pozornosti, njegova poteza odmeva #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić je ob zmagi proti Los Angeles Lakers blestel in vknjižil trojni dvojček (34 točk, 12 skokov, 12 asistenc), hkrati pa z določenimi potezami navduševal občinstvo. Eno od njegovih akcij so uvrstili med pet najboljših v večeru lige NBA.

Najboljših 5 akcij večera v ligi NBA. Med njimi je tudi Dončićeva.

Zmagovalec večera je postal grški košarkar Giannis Antetokounmpo. Ne le zaradi dejstva, da je ob zmagi Milwaukee Bucks dosegel 40 točk, ob tem zbral 14 skokov in šest asistenc, ampak tudi zaradi obrambnih veščin. Dodelil je tri blokade in zadnja na tekmi je bila ključna. Joel Embiid je imel namreč pri 116:118 priložnost, da izsili podaljšek, a ga je prav Grk blokiral in aktualnim prvakom prinesel pomemben skalp.

Med najlepšimi potezami večera je bila tudi Dončićeva, ki je slalomiral med obrambnimi košarkarji LA Lakers, nato pa ob prekršku še zadel in izsilil dodatni prosti met.