Dončić lahko spravi svojega idola v hude težave

Nemoč Los Angeles Lakers, ki so se zaradi številnih porazov znašli v nehvaležnem položaju, saj bi lahko ostali celo brez nastopa v končnici, je ena izmed osrednjih novic lige NBA. Jezerniki bodo poskušali popraviti vtis na gostovanju pri Dallasu, kjer bo v središču pozornosti obračun zvezdnikov, ki se zelo spoštujeta. Luka Dončić je večkrat priznal, kako je že kot otrok oboževal mojstrovine in raznovrstnost ''kralja'' LeBrona Jamesa, oboževani ''veteran'' lige NBA pa je mladega Slovenca že večkrat zapored uvrstil v svojo ekipo za tekmo All-Star in pokazal, kako sta mu všeč tako slog kot tudi filozofija igre LD77.

Bo LeBron James sploh nastopil proti Luki Dončiću, ki ima v tej sezoni povprečje 27,9 točke, 9,1 skoka in 8,5 asistence na tekmo? Foto: Reuters

Poraja se vprašanje, ali bo James sploh pripravljen za srečanje. Na nedeljski tekmi v New Orleansu, na kateri so Lakers vodili že za 23 točk, a nato ostali prekratki (108:116), čeprav je James dosegel 39 točk, si je poškodoval gleženj. Jezerniki so 37-letnega zvezdnika uvrstili na seznam vprašljivih igralcev za nastop v Teksasu. Če bi manjkal proti Dallasu, bi bil to velik udarec za sloviti klub iz mesta angelov, saj so osem tekem pred koncem na 10. mestu, še zadnjem, ki zagotavlja vsaj nastop v dodatnih kvalifikacijah (play-in). Center Anthony Davis, ki je zaradi poškodbe stopala izpustil zadnjih 16 tekem, je v ponedeljek začel trenirati. Podobno kot James je vpisan na seznam igralcev, katerih nastop na tekmi je vprašljiv.

Brooklyn lahko "pomete" z Detroitom

Kyrie Irving bo z Brooklynom poskušal ujeti prvo domačo zmago, odkar lahko spet nastopa na tekmah v New Yorku. Foto: Reuters Brooklyn je kljub zvezdniški zasedbi v težavah, saj na lestvici vzhodne konference zaseda osmo mesto. Če bo tako ostalo do konca, si bo moral potrditi nastop v končnici v dodatnih kvalifikacijah. Kyrie Irving bo odigral šele drugo domačo tekmo v tej sezoni. Na prvi, ko je v nedeljo v Brooklynu gostoval Charlotte, mu ni bilo do veselja. Mrežice so ostale praznih rok, Irving pa je ob skromnem mestu iz igre 6/22 dosegel 16 točk.

Brooklyn je v tej sezoni trikrat premagal Detroit, vse tekme so bile odigrane lani, zadnja 13. decembra, ko je Kevin Durant ob zmagi 116:104 prispeval kar 51 točk, tokrat pa se bo prvič kot član Brooklyn Nets proti Detroitu pomeril Goran Dragić. Na zadnji tekmi proti Charlottu je prispeval sedem točk, šest skokov in šest asistenc. Brooklynu se tako ponuja priložnost, da še četrtič v tej sezoni premaga Detroit in "pomete" z njim.

Liga NBA, 29. marec: 1.00 Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

1.00 Washington Wizards – Chicago Bulls

1.30 Brooklyn Nets – Detroit Pistons

1.30 Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers

4.00 Los Angeles Clippers – Utah Jazz

Lestvica:

