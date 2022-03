Čustvena in zmagovita Dragićeva vrnitev domov

Slovenski košarkar Goran Dragić se je v dresu Brooklyn Nets vrnil "domov" v Miami, kjer je igral zadnjih šest let in pol, in doživel topel sprejem, po njem pa vknjižil pomembno zmago v boju za končnico. Razpoloženo Vročico so premagali s 110:95.

Ena najbolj zanimivih tekem sobotne noči v ligi NBA je bila tista med Miami Heat in Brooklyn Nets. Prvi so s 47 zmagami in 27 porazi eno najlepših presenečenj sezone in celo vodilno moštvo vzhodne konference, drugi pa so si gotovo obetali več od 39 zmag in 35 porazov, ki jih za zdaj uvrščajo na osmo mesto Vzhoda.

V dvorani FTX Arena v Miamiju je bilo precej čustveno za Gorana Dragića, ki je dres gostiteljev nosil med letoma 2015 in 2021 in si na Floridi ustvaril dom. Heat so mu na družabnih omrežjih voščili dobrodošlico ob vrnitvi v Amerian Airlines Areno. "Miami bo vedno tvoj dom. Radi te imamo, bratje."

35-letniku so pred tekmo v areni predvajali video spominov na njegova leta v dresu Miami Heat. Foto: Guliverimage

Pred tekmo pa so Gogiju,ki ga je pričakal topel sprejem navijačev, na velikem ekranu predvajali še video s spomini na njegovo obdobje pri Vročici. "Pomeni mi ogromno. Tu sem preživel šest letin pol. Lepo je, ko doživiš tak sprejem, kot sem ga jaz. Spoštujem navijače, kar so naredili zame skozi vsa ta leta. Lepo je bilo," je povedal 35-letni Ljubljančan, ki se je po tekmi veselil zmage z Brooklynom.

Gostje so pot k zmagi tlakovali v drugi četrtini (dobil so jo s 40:21). Ob polčasu so vodili za 21 in prednosti niso več izpustil iz rok, slavil je s 110:95. Prvi strelec je bil s 23 točkami Kevin Durant, Seth Curry jih je dodal 17, Dragić pa je v dobrih 21 minutah igre vpisal šest točk, štiri asistence in štiri skoke.

Dragić je k zmagi prispeval šest točk. Foto: Guliverimage

"Zdaj sem osredotočen povsem na igre z Brooklynom in to, da dosežemo čim več zmag," je sedmi sili po srečanju dejal Dragić.

Heat, pri katerem je največ točk, 14, dosegel Bam Adebayo, so na drugem mestu vzhoda, Dragićevi pa se oklepajo osmega mesta. Nova tekma jih čaka že v noči na ponedeljek, ko bodo gostili Charlotte Hornets.

Vrhunci srečanja:

Liga NBA, 26. marec: Miami Heat : Brooklyn Nets 95:110

Adebayo 14, Herro, Strus oba po 13; Durant 23, Curry 17, Goran Dragić 6, 4 sk., 4 asis., 3 izg.žoge v 21:12



