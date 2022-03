Dallas brez Dončića nad Houston, tudi Dragić vprašljiv

Trener Dallasa Jason Kidd bo na obračunu z Rockets pogrešal še Davisa Bertansa (bolečine v desnem kolenu), Thea Pinsona (zlomljen prst na desni roki) in Tima Hardawaya mlajšega, ki zaradi operacije levega stopala že nekaj časa ne igra.

Dončićev prisilni počitek je delno tudi preventivne narave, v noči na soboto po slovenskem času Dallas, trenutno peto moštvo zahodne konference, namreč čaka pomemben spopad z Minnesoto, sedmo ekipo Zahoda, ki je neposreden tekmec Mavericks za preboj v končnico.

S Houstonom, zadnjo ekipo Zahoda, bi moral Dallas opraviti tudi brez pomoči svojega najboljšega košarkarja. Dončićevo mesto v začetni peterki naj bi prevzel Spencer Dinwiddie, ki je nazadnje, ko je Ljubljančan manjkal na parketu, Sacramentu nasul 36 točk in tem dodal še sedem asistenc.

To bo sicer že četrti spopad Dallasa in Houstona v tej sezoni, vse tri do zdajšnje tekme so dobili Mavericks, nazadnje, 12. marca letos, pri Rockets s 113:100. Na tej tekmi je Dončić dosegel 30 točk, 14 skokov in šest asistenc.

Goran Dragić se spopada s poškodbo kolena. Foto: Guliverimage

Tudi Dragić vprašljiv

Brooklyn Nets Gorana Dragića gostujejo pri vročih Memhpis Grizzlies, ki so trenutno tik pod vrhom zahodne konference. Trener mrežic Steve Nash bo spet pogrešal LaMarcusa Aldridgea, Joeja Harrisa in Bena Simmonsa, na seznamu vprašljivih pa se je zaradi težav z desnim kolenom znašel tudi koseški zmaj. Dragić je sicer k zadnji zmagi Brooklyna - s 114:106 nad Utah Jazz - prispeval sedem točk in sedem podaj, tem pa dodal še tri skoke.

Tudi o Sethu Curryju se v Brooklynu odločajo "iz dneva v dan", pestijo ga težave z gležnjem, v Memphisu pa bo lahko igral proti covidu necepljeni Kyrie Irving.

Liga NBA, 23. marec: 0.00, Charlotte Hornets - New York Knicks 0.00, Detroit Pistons - Atlanta Hawks 0.00, Indiana Pacers - Sacramento Kings 0.30, Boston Celtics - Utah Jazz 0.30, Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 0.30, Miami Heat - Golden State Warriors 1.00, Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 1.00, Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 1.30, Dallas Mavericks - Houston Rockets 3.00, Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 3.00, Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs

Lestvica:

