Dončić spet doma, Dragić v lov za drugi zaporedni uspeh

Brooklyn z Goranom Dragićem bo znova na težki preizkušnji, saj bodo Utah na gostovanju v Brooklynu lovili četrti zaporedno zmago. A tudi Nets so v zadnjem obdobju v dobri formi, dobili so zadnjih pet izmed šestih srečanj. Brooklyn proti močnemu tekmecu ne bo mogel računati na Bena Simmona, LaMarcusa Aldridgea in Joeja Harrisa, zaradi razmer v povezavi s koronavirusom bo odsoten tudi Kyrie Irving, ki ni cepljen in bo v rednem delu lahko odigral še tri tekme.

Nova tekma pa čaka tudi Luko Dončića, ta bo z Dallasom gostil Minnesoto Timberwolves. To bo za ekipi tretja medsebojna tekma v tej sezoni, obe sta do zdaj zmagali po enkrat. Minnesota je v zadnjem obdobju v izjemni formi, osvojila je zadnjih devet izmed desetih obračunov. Za odtenek slabše gre Dallasu, ki je izgubil zadnji dve srečanji, skupno pa so Mavs na zadnjih desetih tekmah izgubili trikrat. Dallas se vrača na domači parket po seriji petih zaporednih gostovanj.

Liga NBA, 21. marec: 0.00 Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans

0.00 Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers

0.00 Detroit Pistons - Portland Trail Blazers

0.30 Brooklyn Nets - Utah Jazz

0.30 Philadelphia 76ers - Miami Heat

1.00 Chicago Bulls - Toronto Raptors

1.00 Houston Rockets - Washington Wizards

1.00 Oklahoma City Thunder - Boston Celtics

1.30 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves

Lestvica: