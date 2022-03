Boston v Denverju: Jokić proti Tatumu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brez Slovenca na parketu, a vseeno v noči na ponedeljek kar nekaj zanimivih tekem v ligi NBA. Najverjetneje najbolj zanimiva med Denverjem in Bostonom.

Boston Celtics imajo 43 zmag, Denver Nuggets eno manj. Prvi so dobili osem od zadnjih desetih tekem, drugi pa šest. To je druga medsebojna tekma med tema dvema ekipama v sezoni. Februarja je s 108:102 zmagal Boston. To bo tudi obračun dveh velikih zvezdnikov lige: Nikola Jokić je s povprečjem 26,1 točke na tekmo deveti strelec lige, Jayson Tatum pa s 26,8 osmi.

Vlatko Čančar zaradi poškodbe (zlom kosti v stopalu) že več mesec ne igra.

Liga NBA, 20. marec: Indiana Pacers : Portland Trail Blazers 129:98

Brissett 24, 9 sk., Anderson 18, Tylor in Smith po 17; Hart 26, Watford 17 Houston Rockets : Memphis Grizzlies 98:122

Schroder 17, Martin 15, Bane 24; Brooks 20, Melton 16, Porter 14; Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans

Orlando Magic - Oklahomy CIty Thunder

Sacramento Kings - Phoenix Suns

New York Knicks - Utah Jazz

Denver Nuggets - Boston Celtics

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors

Golden State Warriors - San Antonio Spurs

Lestvica: