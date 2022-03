Neverjetno! Dončić blestel in izenačil rekord, Dallas pa doživel mrk. #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v nenavadnem srečanju v ligi NBA, na katerem je izstopal Luka Dončić, doživeli visok poraz v Charlottu. Mladi slovenski as v zadnji četrtini sploh ni zaigral, a je vseeno dosegel kar 37 točk. Zadel je zanj rekordnih osem trojk, a za kaj več od prepričljivega poraza v Charlottu pogrešal še katerega razigranega soigralca. Dallasu se je poznala odsotnost Spencerja Dinwiddieja. LeBron James je pisal zgodovino in se na večni lestvici strelcev lige NBA, kjer je prehitel tudi legendarnega Karla Malona, povzpel na drugo mesto.

Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 129:108 (35:24, 61:52, 102:80)

Učinek Luke Dončića: 37 točk (met za tri 8/12, met za dve 5/8, prosti meti 3/5), 4 sk., 3 as., 4 izg. žoge v 30 minutah

Dvoboj v dvorani Spectrum Center se je začel imenitno za gostitelje. Na krilih natančnih metov za tri točke, prednjačila sta Terry Rozier in PJ Washington, so gostitelji hitro povedli s kar 19:4. Gostom iz Teksasa, za katere ni igral poškodovani Spencer Dinwiddie (bolečine v desnem kolenu, a naj poškodba ne bi bila hujše narave), je šlo marsikaj narobe v napadu.

Vrhunci dvoboja v Charlottu:

Dallas je zapravljal žoge v napadu in zaostajal s kar 6:22, nato pa le pokazal zobe gostiteljem. Trojki sta zadela Dorian Finney-Smith in Luka Dončić. Dallas se je vrnil v igro, 23-letni slovenski virtuoz, ki je v Charlottu zgrešil tri uvodne mete iz igre, pa je nato v norem ritmu zadel še tri trojke, tako da so se gostje približali Charlottu. A ne za dolgo.

Pri domačih sta začela za tri točke zadevati še Miles Bridges in LaMelo Ball, obramba gostov iz Teksasa pa je bila preveč razglašena, da bi znala preprečiti največje nevarnosti Hornets. Charlotte je v uvodnih 12 minutah zadel kar 8 od 14 metov z razdalje, Dallas pa je na drugi strani izgubil kar sedem žog. Sršeni so tako dobili prvo četrtino s 35:24.

Festival trojk Luke Dončića v prvi četrtini:

V drugi četrtini je nekajkrat zadišalo po preobratu. Pri Dalasu se je prebudil Jalen Brunson in se na seznamu košarkarjev, ki so dosegli dvomestno število točk, pridružil Dončiću. Dallas se je v obdobju, ko je 23-letni Ljubljančan počival, resno približal Charlottu. Ko se je Luka vrnil v igro, je nekajkrat prevzel tudi vodstvo, a z zelo tesno prednostjo. Ta pa se je kmalu stopila, še več, Hornets so po zaslugi delnega rezultata 8:0 ponovno ušli teličkom. Prvi del, v katerem so zelo natančno metali izza velike črte, so tako dobili za +9. V prvem delu sta v domačem moštvu največ točk dosegla Bridges (12) in Rozier (20).

Dončić je v tretji četrtini dosegel kar 21 točk, a je Dallas vseeno v tem obdobju še povečal zaostanek za Charlottom (28:41). Foto: Reuters

Dokaz, kako močno pogreša Dončič pri Dallasu bolj razigrane soigralce, ki bi lahko pokazali več v napadu, je ponudil drugi polčas. Čeprav je LD77 v tretji četrtini pokazal imenitno košarko, po nizu uspešnih akcij v tem delu srečanja dosegel kar 21 točk, s tem pa skupno število doseženih točk še pred zadnjo četrtino povišal na ogromnih 37, se je zaostanek Dallas nevarno višal.

Ko so se Mavericks na krilih Ljubljančana približali na 72:74, se je obetalo razburljivo nadaljevanje srečanja, a je na presenečenje mnogih sledila enosmerna cesta, po kateri so domači košarkarji kot po tekočem traku polnili koš tekmeca. Dončić je še kako pogrešal Spencerja Dinwiddieja, ki je izpustil srečanje zaradi bolečine v desnem kolenu.

Luka Dončić je največ točk dosegel v tretji četrtini. Takrat so bili strelci za Dallas le Dončić (21), Kleber (5) in Powell (2). Foto: Reuters

Ko je Charlotte v tretji četrtini dosegel kar 41 točk (Dallas jih je na drugi strani 28, od tega zgolj Dončić 21), je prednost povišal na 22 točk. Ko se je prednost nato v zadnji četrtini nevarno povzpela že na 30 točk, je bilo vprašanje zmagovalca odločeno. Trener Jason Kidd tako sploh ni več pošiljal v igro Dončića, ki je na gostovanju v Severni Karolini podiral mejnike. Zadel je kar osem trojk in s tem izenačil rekord, odkar se dokazuje v ligi NBA, na srečanju, kjer bi lahko vpisal še ogromno asistenc, če bi bili njegovi soigralci, šlo je za večinoma odprte, nebranjene mete, uspešnejši pri metu. Hornets so v zadnji četrtini zlahka zadržali večino prednosti in Dallas premagali kar za 21 točk.

Dallas je končal turnejo petih zaporednih gostovanj, na katerih se je najprej razveselil treh zmag, nato pa je naletel na boljšega tekmeca tako v Philadelphii kot tudi Charlottu. Nov izziv čaka Mavericks v noči na torek, ko bodo na domačem parketu pričakali Minnesoto, najbolj vročo ekipo v ligi NBA po zvezdniški tekmi All-Star, saj je v tem obdobju dobila kar 12, izgubila pa le dve tekmi. V noči na soboto se je znesla nad aktualnim prvakom Milwaukeejem, ki je brez Giannisa Antetokounmpa v Targer Centru prejel kar 138 točk. Največ sta jih dosegla (oba 25) Anthony Edwards in Karl-Anthony Towns.

Pred hotelom v Charlottu, kjer so bili pred tekmo nastanjeni košarkarji Dallasa, ni manjkalo lovcev na avtograme, občudovalcev Luke Dončića:

Hundreds of Luka Doncic fans outside the Mavs’ hotel in Charlotte hoping for an autograph as he walked to the bus.



One of the bigger pregame crowds I’ve seen this season. pic.twitter.com/YNvxAu4oHa — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 19, 2022

LeBron James je na večni strelski lestvici lige NBA prehitel Karla Malona in se povzpel na drugo mesto:

After passing Karl Malone for second on the NBA's all-time scoring list, LeBron James now has Kareem Abdul-Jabbar squarely in his sights.



If James can pass Abdul-Jabbar, he may be able to put the record out of reach for good:



📰: https://t.co/hiTlN8HaUA pic.twitter.com/JoggG51UaO — Sporting News NBA (@sn_nba) March 20, 2022

Liga NBA, 19. marec: Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 129:108

Bridges 23 (trojke 3/5), 8 sk., Washington 21 (trojke 5/9), Rozier 18 (trojke 4/7), 6 sk., 6 as., Ball (7 as., trojke 5/8) in Oubre Jr. (6 sk., trojke 3/9) 17, Harrell 13, 6 sk.; Dončić 37 (met za tri 8/12, met za dve 5/8, prosti meti 3/5), 4 sk., 3 as., 4 izg. žoge v 30 minutah, Ntilikina 12, 6 sk., Brunson in Chriss 10 Minnesota Timberwolves : Milwaukee Bucks 138:119

Towns (11 sk., 5 as.) in Edwards (5 sk.) 25, Russell 16, 9 as., Prince in Reid 14; Middleton (7 sk., 5 as.), Lopez in Connaugton 15, Holiday 14, 7 as., G. Antetokounmpo ni igral



