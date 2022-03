Dončić in Dragić prvič po medsebojnem obračunu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenca v ligi NBA Luka Dončić in Goran Dragić bosta po medsebojnem obračunu in enem prostem dnevu znova na delu v noči na soboto. Dallas z Dončićem bo gostoval pri Philadelphii, Brooklyn z Dragićem pa se bo pol ure zatem pomeril s Portlandom.

Luka Dončić bo z Dallasom v Wells Fargo Centru poskušal nadaljevati zmagoviti niz. Dallas je na zadnjih treh gostovanjih vknjižil tri zmage, nazadnje je bil uspešen v Brooklynu. Philadelphia je na zadnji tekmi ugnala Cleveland, trenutno je na tretjem mestu vzhodne konference. To bo za ekipi drugi in hkrati zadnji obračun v tej sezoni rednega dela, na edini dozdajšnji tekmi so slavili Mavericks.

"Mislim, da se vidi naša rast skozi celotno sezono. Smo bolj zreli, bolj si zaupamo in uživamo v igri. Imamo ekipo mladih košarkarjev, ki verjamejo v zmago ne glede na to, kakšen je rezultat. V tem smo čedalje boljši. Mislim, da bomo še napredovali. Še vedno nismo končali tekem v gosteh. Zdaj nas čaka težko gostovanje v Philadelphii," je po zadnji zmagi dejal trener Mavsov Jason Kidd.

Goran Dragić je na zadnji tekmi dosegel 21 točk, bil je drugi strelec Brooklyna. Foto: Guliverimage

Po porazu z Dallasom pa se bodo na zmagovito pot poskušali vrniti košarkarji Brooklyna z Goranom Dragićem. Nets so pred porazom z Mavsi nanizali štiri zaporedne zmage, na obračunu z Dončićem pa se je strelsko prebudil tudi Dragić, ki je dosegel 21 točk. Portland je izgubil na zadnjih šestih tekmah, na zadnjih devetih tekmah je zmagal le enkrat.

Liga NBA, 18. marec: 0.00 Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks

0.30 Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies

0.30 Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers

0.30 Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets

0.30 New York Knicks - Washington Wizards

0.30 Toronto Raptors - Los Angeles Lakers

1.00 Houston Rockets - Indiana Pacers

1.00 Miami Heat - Oklahoma City Thunder

1.30 San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans

2.00 Utah Jazz - Los Angeles clippers

3.00 Phoenix Suns - Chicago Bulls

3.00 Sacramento Kings - Boston Celtics

Dvoboji Dončića in Dragića v ligi NBA: 28. marec 2019:

Dallas Mavericks : Miami Heat 99:105

Dončić 19 točk, 8 sk., 7 as.; Dragić 23, 12 sk., 11 as. 28. februar 2020:

Dallas Mavericks : Miami Heat 118:126

Dončić 23, 4 sk., 10 as.; Dragić 16, 4 sk., 5 as. 1. januar 2021:

Dallas Mavericks : Miami Heat 93:83

Dončić 27, 15 sk., 7 as.; Dragić 10, 5 sk., 7 as. 4. maj 2021:

Dallas Mavericks : Miami Heat 127:113

Dončić 23, 12 sk., 8 as.; Dragić 19, 5 sk., 3 as. 23. oktober 2021:

Dallas Mavericks : Toronto Raptors 103:95

Dončić 27, 9 sk., 12 as.; Dragić 2, 2 sk., 1 as. 16. marec 2022

Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 111:113

Dragić 21, 4 as., 3 sk.; Dončić 37, 9 as., 9 sk.

