Giannis na zahtevnem gostovanju v Salt Lake Cityju

Utah in Milwaukee igrata drugič v tej sezoni. Konec oktobra so s 107.95 zmagali košarkarji iz Salt Lake Cityja. Donovan Mitchell je dal za zmago 28 točk. Trenutno pa je v vrstah Jazzov zelo vroč Jordan Clarkson. Za zmago na tekmi brez prave obrembe proti Sacramentu je dal kar 45 točk. Bucks na gostovanjih niso najbolj prepričljivi, saj so izgubili 14 od 32 tekem. Seveda pa imajo v svojih vrstah neustavljivega Giannisa Antetokounmpa, ki dosega po 30 točk in 11 skokov na tekmo.

Liga NBA, 14. marec: Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors - Washington Wizards

Sacamento Kings - Chicago Bulls

Utah Jazz - Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers - Toronto Raptors

